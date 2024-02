Prêt à transformer votre passion de la tech en CDI ? Frandroid vous attend

Si vous avez toujours voulu travailler dans un environnement où votre passion devient votre contribution, c'est le moment de sauter le pas. Frandroid s'agrandit avec trois nouveaux postes en CDI. Et ce n'est pas tout, plusieurs autres postes sont à pourvoir.

Aujourd’hui, nous lançons un appel aux fervents du numérique, à ceux et celles pour qui la technologie n’est pas seulement un intérêt, mais une véritable passion. Frandroid s’apprête à accueillir trois nouvelles personnes au sein de son équipe, en CDI, pour écrire ensemble les prochains chapitres de notre aventure.

Frandroid, c’est avant tout une communauté de passionnés, avec des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : Frandroid est le média tech le plus lu en France en 2023 (source : Médiamétrie), des centaines de milliers d’abonnés sur YouTube, Twitter, Instagram, Twitch, Threads et bien d’autres plateformes, sans oublier les membres actifs de notre groupe Facebook et de notre serveur Discord. Chaque jour, nous partageons notre passion avec des centaines de milliers de lecteurs, de lectrice, de spectateurs et de spectatrices, et nous sommes déterminés à continuer sur cette voie.

Travailler chez Frandroid, c’est embrasser une carrière où votre amour pour la technologie sera au cœur de votre activité professionnelle. C’est aussi rejoindre une équipe soudée, où l’humour et la volonté de faire du bon travail sont les moteurs du quotidien. Si vous êtes prêt(e) à mettre votre passion au service de l’innovation et à contribuer à l’aventure Frandroid, nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe.

Un(e) rédacteur(rice) tech spécialisé(e) dans l’univers des smartphones

Pour commencer, nous sommes à la recherche d’un(e) rédacteur(rice) tech spécialisé(e) dans l’univers des smartphones. Si pour vous, le terme « smartphone » fait battre votre cœur, vous êtes peut-être la personne que nous cherchons.

Votre mission sera de plonger au cœur de l’actualité mobile, d’analyser les dernières tendances, de tester les nouveautés pour offrir à nos lecteurs des critiques constructives et éclairées, et de partager ce que vous allez découvrir lors de grands événements tech. Vous aurez aussi l’opportunité de contribuer à nos contenus vidéo, que ça soit sur YouTube, mais aussi TikTok.

Un(e) rédacteur(rice) tech avec une spécialisation audio/vidéo/TV

Ensuite, notre équipe souhaite s’enrichir d’un(e) rédacteur(rice) tech avec une spécialisation audio/vidéo/TV. Avec l’ambition de renforcer notre expertise dans ces domaines, ce rôle est destiné à un(e) passionné(e) capable de décrypter les dernières avancées et de transformer notre média en référence absolue pour les amateurs d’audio et de vidéo.

Ce poste exige une veille constante sur les innovations audiovisuelles, la rédaction d’articles de fond, la réalisation de tests produits et une présence active lors des événements majeurs du secteur. Une participation à nos formats vidéo est également attendue, pour apporter votre touche personnelle sur YouTube et Twitch.

Un(e) gestionnaire de communautés pour Frandroid

Le troisième poste ouvert est celui de gestionnaire de communautés pour Frandroid. Ce rôle est au cœur de notre stratégie de communication, car il s’agit de dynamiser et d’engager notre communauté sur toutes les plateformes sociales.

Si vous avez un don pour créer des contenus, pour animer des discussions et pour organiser des événements qui rassemblent, votre place est peut-être parmi nous.

En tant que voix de Frandroid sur les réseaux, vous aurez la responsabilité de garder un œil sur les tendances tech et de collaborer étroitement avec notre équipe vidéo pour offrir des contenus toujours plus innovants.

D’autres opportunités chez nous !

Et ce n’est pas tout ! Au-delà des opportunités au sein de Frandroid, Humanoid, l’entreprise qui édite Frandroid, ouvre également ses portes à de nouveaux postes.

Parmi ces opportunités, un poste de Directeur(trice) technique qui promet à celui ou celle qui l’occupera de jouer un rôle clé dans l’évolution technologique de notre entreprise.

Pour ceux qui ont un talent pour capturer et monter des vidéos, un poste de vidéaste chez Numerama. Numerama cherche aussi un(e) responsable vidéo pour piloter la stratégie de contenu audiovisuel.

Enfin, pour les experts en télécommunications, un poste de rédacteur(rice) spécialisé(e) dans ce domaine est à pourvoir. Si les termes 5G et fibre optique éveillent votre curiosité, et que l’idée de parler de la dernière Freebox Ultra vous excite, ce rôle est taillé sur mesure pour vous.