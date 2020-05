French Days : comment suivre l’édition 2020 sur Frandroid ?

Avec un peu de retard, et un dépit de la crise sanitaire, les e-commerçants Français organisent finalement les French Days du 27 au 2 juin 2020. Comme d'habitude, Frandroid Bons Plans se mobilise et déniche pour vous les meilleurs produits au meilleur prix.

La crise n’a pas eu raison des French Days du printemps 2020. Les e-commerçants français proposeront ensemble une nouvelle salve de promotions durant une semaine, à partir du 27 mai. Comme à chaque événement, les experts de Frandroid Bons Plans se mobilisent pour que vous ne ratiez aucune promotion. Voici le programme des réjouissances que nous vous proposerons et nos réponses aux questions que vous vous posez.

Quand auront lieu les French Days ?

Les French Days se tiendront du 27 mai à partir de 7 heures du matin, jusqu’au 2 juin à 7 h.

Quels sont les commerçants participants ?

La liste exhaustive est longue, mais voici les principaux : Boulanger, Cdiscount, Darty, Fnac, Rue du Commerce ou encore La Redoute ou encore Showroom Privé. Il s’agit d’ailleurs des membres fondateurs de l’événement. Si les offres ne sont pas encore en ligne, vous pouvez déjà retrouver les pages dédiées chez les commerçants :

French Days : quel est le dispositif de Frandroid ?

Frandroid a mobilisé 5 personnes pour vous faire vivre les French Days. Ils s’attacheront à vous proposer tout au long de la semaine les meilleures promotions. Nous publierons principalement des « Bons Plans » détaillant chaque offre pour que vous ayez toutes les clefs en main avant de faire votre achat.

Si vous cherchez à vous offrir quelque chose en particulier, nous vous proposerons également des sélections d’offres par type de produits, ainsi que chez certains commerçants pour faire bon usage de vos abonnements à Fnac+ ou Cdiscount à volonté. Toutes ces sélections seront mises à jour régulièrement au fil de la semaine, il ne faut donc pas hésiter à les consulter régulièrement.

Enfin, dès 7 heures le 27 mai, vous pourrez suivre notre direct des meilleures offres des French Days.

Comment suivre les French Days sur Frandroid ?

Pour suivre Les French Day sur Frandroid, trois options principales s’offrent à vous à partir du 27 mai :

Dès 7h le 27 mai, notre live avec toutes les offres des French Day en direct

Notre page spéciale French Days 2020

Les réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans

…et aussi la homepage de Frandroid

À quelles promotions s’attendre ?

Pour cette édition des French Days, nous vous recommandons de prêter une attention toute particulièrement à deux produits : les TV et les smartphones. D’abord les téléviseurs, car les gammes de 2020 des différents constructeurs sont arrivées sur le marché (ou arriveront dans très peu de temps). Cela veut dire que les séries 2019 risquent d’avoir droit à des promotions très intéressantes et c’était encore plus vrai à l’aune de grands événements sportifs comme l’Euro 2020 ou les JO. Or, d’une année sur l’autre, les téléviseurs évoluent relativement peu, les anciens modèles ne sont pas dépassés et restent donc de bons choix. Pour ce qui est des smartphones, les raisons sont similaires avec notamment le renouvellement des gammes de Samsung Galaxy S, ou l’arrivée des nouveaux smartphones Xiaomi, mais on pourra en citer d’autres comme Oppo ou Huawei.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Si le Covid-19 a causé bien des torts aux e-commerçants durant les premières semaines de la crise, le déconfinement progressif et la mise en place de nouvelles procédures leur ont permis de relever la tête pour un fonctionnement presque normal désormais.

De plus, les revendeurs ont optimisé leur chaîne logistique pour ces événements, il ne devrait donc pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes, même si nous ne sommes évidemment pas à l’abri de délais de livraison légèrement allongés.