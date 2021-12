FrandroidOffreMoi un aspirateur-robot pour une maison propre

Le concours #FrandroidOffreMoi vous donne la possibilité de gagner un aspirateur-robot pour éviter la corvée du ménage.

« Home sweet home ». Pour pouvoir dire cela en soupirant d’aise, il vaut tout de même mieux être dans une maison qui respire le propre. Pourquoi ne pas utiliser un aspirateur-robot pour ça ? Vous pouvez en gagner un avec notre calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi. Le concours a lieu sur nos réseaux sociaux.

Jour 19 : un aspirateur-root iRobot Roomba J7

La case du jour 19 de notre calendrier de l’Avent s’ouvre sur l’iRobot Roomba J7. Cet aspirateur-robot s’adapte à l’utilisateur pour un nettoyage précis et complet grâce à des suggestions personnalisées. Détection d’obstacles et possibilité de délimiter une zone sont de la partie.

Sachez aussi que cet iRobot Roomba J7 se targue aussi d’une autonomie de 2 heures sur une seule station.

Comment gagner l’iRobot Roomba J7

Sur Twitter

Vous connaissez peut-être à connaître les règles de participation. Sur Twitter, c’es retweet et like de notre post, publication d’un tweet « #FrandroidOffreMoi le Roomba J7 » et abonnement aux comptes Frandroid et iRobot FR.

CONCOURS JOUR 19 🥳 Gagnez un Roomba J7, un aspirateur robot connecté iRobot 🧹 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi le Roomba J7

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @iRobot_FR TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/vJJlzvUKlP — Frandroid (@Frandroid) December 19, 2021

Sur Instagram

Jouez aussi sur Instagram en mentionnant un ou amie qui tient le ménage en horreur, likez le post et suivez les comptes de Frandroid et iRobot FR.

Sur Facebook

Sur Facebook, contentez-vous de nous dire qui dans votre entourage déteste faire le ménage.

Le tirage au sort a lieu le 27 décembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.