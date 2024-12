FrandroidOffreMoi des écouteurs Nothing Ear

C’est la tradition ! Nous organisons un calendrier de l’Avent sur nos réseaux sociaux. Chaque jour un concours pour gagner un cadeau. Et on démarre bien avec des écouteurs sans fil Nothing Ear.

Place à notre calendrier de l’Avent sur les réseaux sociaux. La case du premier jour s’ouvre sur des écouteurs sans fil !

Jour 1 : les Nothing Ear

Nothing aime bien se distinguer avec des produits aux looks sortant de l’ordinaire. Les Nothing Ear ne font pas exception à la règle.

Surtout, ces écouteurs sans fil nous ont particulièrement plu et nous les avons noté 9/10. La qualité et la puissance du son, la bonne réduction active du bruit, le confort de port ou encore le soin apporté aux appels téléphoniques sont autant de qualités à mettre au crédit de cette référence.

Comment gagner les Nothing Ear ?

Sur X/Twitter

Sur X/Twitter, les règles sont simples. Il faut publier un tweet « #FrandroidOffreMoi les Nothing Ear », RT + like la publication ci-dessous et suivre les comptes de @Frandroid et de @nothing.

Sur Instagram

Pour tenter votre chance sur Instagram, il faut taguer deux amis en commentaires de ce post et le liker. Partagez le en story et suivez les comptes @frandroid_off & @nothing.

Sur Facebook

Sur Facebook, dites-nous en commentaires deux amis avec lesquels vous aimez écouter de la musique !