Pass Ligue 1 : tout savoir sur le nouvel abonnement foot d’Amazon Prime Video

Si vous êtes un adepte du football français, vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des matchs de Ligue 1 seront désormais diffusés sur Amazon Prime Video cette saison. On vous explique comment ça fonctionne, comment y avoir accès et combien ça coûte.

Cela aura fait l’effet d’une bombe au début de l’été, Amazon s’étant octroyé 80 % des droits de diffusion de la Ligue 1 après le forfait du groupe Mediapro. Ce n’est que début juillet que le géant américain avait annoncé que la diffusion des matchs se ferait via Amazon Prime, comme cela s’était déjà fait avec l’édition 2021 de Roland Garros. La différence cette fois-ci est que pour avoir accès aux matchs, il va falloir souscrire un nouvel abonnement en plus de la souscription au programme Amazon Prime.

Comment s’inscrire ?

Afin d’amortir le coût des droits de diffusion — estimés à 259 millions d’euros — , Amazon a choisi de faire payer un abonnement dédié pour regarder les matchs de ligue 1. Cet abonnement est complémentaire à Amazon Prime qui permet en premier lieu d’obtenir les livraisons gratuites sur les articles éligibles de la plateforme en plus d’accéder à Prime Vidéo et à d’autres services comme Music Prime ou Prime Gaming. Pour s’y inscrire, il suffit de vous rendre sur le lien ci-dessous en étant préalablement connecté sur son compte Amazon.

Notez qu’il est aussi possible de souscrire au Pass Ligue 1 depuis son smartphone, sa tablette ou sa TV connectée depuis l’application Prime Video.

Combien ça coûte ?

L’abonnement au Pass Ligue 1 est à 12,99 euros par mois. Il s’ajoute à l’abonnement Prime à 5,99 euros par mois ou 49 euros par an. Il est encore impossible de souscrire au Pass Ligue 1 sans l’abonnement Amazon Prime.

L’interface de souscription au Pass Ligue 1 sur Amazon // Source: Amazon

Le Pass Ligue 1 à l’avantage d’être un abonnement sans engagement et résiliable à tout moment, comme c’est le cas pour Amazon Prime. Il est à noter qu’une période d’essai gratuite de 7 jours s’applique à la souscription, ce qui permet de tester l’abonnement au moins pendant une semaine de match.

Quels sont les matchs diffusés ?

Pendant la saison 2021-2022, Amazon a obtenu la diffusion de 80 % des matchs de Ligue 1. C’est 8 matchs sur 10 qui seront diffusés sur la plateforme chaque week-end du vendredi au dimanche soir, Amazon garantit d’ailleurs la présence des plus belles affiches du week-end. En fonction, les autres matchs seront diffusés sur Canal+ ou BeIn Sport. Amazon a d’ailleurs prévu un dispositif complet pour chaque match, puisqu’ils seront tous commentés en direct avec une prise de direct au moins 15 minutes avant le coup d’envoi.

Les premiers matchs arrivent dès l’ouverture de la saison, soit le 6 août prochain.

Comment ça se passe pour la Ligue 2 ?

Les matchs de Ligue 2 sont aussi concernés par la diffusion en direct via le Pass Ligue 1, mais cela ne sera fera pas au début de la saison. En effet, un partenariat avec le groupe l’Équipe a été signé pour une diffusion des premiers matchs en exclusivité sur la chaîne l’Équipe TV jusqu’à la fin de mois de septembre. Au-delà de cette date, la Ligue 2 sera aussi accessible en direct sur Amazon.

Comment regarder les matchs ?

Les matchs sont diffusés en direct via Prime Video, il est donc nécessaire passer via l’application pour y avoir accès. Cette dernière est disponible sur Android et iOS pour les smartphones et tablettes. L’application est aussi disponible sur PC et Mac, mais le streaming fonctionne aussi sur navigateur web. Pour une meilleure expérience, vous pouvez aussi opter pour l’application sur TV connectées ou via les appareils propriétaires d’Amazon comme les Fire TV Stick et Fire TV Cube.

Amazon indique d’ailleurs que des décalages de streaming pourront se faire ressentir en fonction des appareils, mais que la plateforme fait le nécessaire pour que cet aspect soit réduit au maximum.

Quid du multi screen ?

Prime Vidéo pouvant se partager jusqu’à 3 écrans en même temps, il en va de même pour le Pass Ligue 1 qui permettra à 3 personnes de regarder les matchs sur le même compte en même temps.