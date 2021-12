RTX 3080, écran 300 Hz, RGB : LG frappe fort pour son 1er PC gaming

La marque LG a annoncé son premier ordinateur portable spécialement dédié au gaming. Une bête de course qui affichera des performances haut de gamme, notamment grâce à une carte graphique Nvidia RTX 3080.

LG se lance à l’assaut d’un nouveau secteur. C’est dans un communiqué que l’entreprise a annoncé la sortie de son tout premier ordinateur portable gaming, l’UltraGear 17G90Q. Un événement pour la marque sud-coréenne, qui s’était jusqu’ici cantonnée à la production d’écrans de PC au sein de sa gamme UltraGear. LG produit cependant déjà des ordinateurs portables, notamment la gamme des LG Gram.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme n’y va pas de main morte pour une première : son premier PC gaming sera particulièrement puissant.

Des performances haut de gamme pour l’UltraGear 17G90Q

L’ordinateur UltraGear intégrera un processeur Intel Tiger Lake-H de 11e génération, sans que l’on sache encore s’il s’agira d’un i7 ou d’un i9 pour la configuration la plus musclée. La RAM sera en DDR4 jusqu’à 32 Go. Deux slots libres permettront en outre de booster la machine par la suite. Côté disque dur, ce sera un SSD offrant jusqu’à 1 To de mémoire qui sera proposé.

En plus d’un processeur puissant, le PC gaming de LG se dotera d’un argument de taille : une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q. Les jeux les plus récents pourront donc tourner sans problème. Avec une carte graphique et un processeur pareils, on se posera bien sûr la question du refroidissement, un souci récurrent pour les ordinateurs portables orientés gaming. LG indique que le PC profitera d’un système de refroidissement à chambre à vapeur, comme le Razer Blade 15.

L’écran IPS viendra en 17,3 pouces, un classique pour un ordinateur gaming, mais profitera en revanche du luxe d’un très haut taux de rafraîchissement de 300 Hz ainsi que d’un excellent temps de réponse de 1 ms, le top pour les FPS. La résolution plafonnera cependant à 1920 x 1080 pixels. On s’étonne ainsi que LG n’ait pas proposé la possibilité d’un écran en QHD (2560 × 1440 pixels).

Côté autonomie, cette dernière devrait être honorable grâce à une batterie de 93 Wh. LG promet en outre un châssis en aluminium fin et léger de 21,4 mm d’épaisseur au maximum, et d’un poids contenu de 2,7 kg. Les haut-parleurs permettront aux joueurs de profiter d’un son 3D. Le clavier, quant à lui, sera RGB, une caractéristique pour séduire encore plus les joueurs.

Le PC gaming maison de LG sera d’abord disponible en Corée du sud et aux États-Unis début 2022, avant le déploiement sur les autres marchés, notamment européens. D’autres détails, ainsi que la grille tarifaire, seront dévoilés le 4 janvier 2022 à l’occasion de la keynote LG lors du CES 2022.

