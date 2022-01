Realme GT Neo 2 Dragon Ball : voici les premières images du smartphone Super Sayan

Début janvier, Realme a dévoilé une édition limitée de son Realme GT Neo 2 aux couleurs de Dragon Ball. Une façon d'apporter un peu de fun et de donner une touche de nostalgie à son smartphone pour attirer des utilisateurs. Une pratique de plus en plus utilisée et qui s'adapte selon le public visé.

Vous trouviez qu’il y avait déjà pléthore de smartphones sur le marché ? C’est sans compter sur les multiples déclinaisons en édition limitée qui voient de plus en plus le jour, notamment auprès des jeunes marques chinoises pour doper les ventes en rendant les produits encore plus lifestyle, dans l’air du temps ou fun.

Il y a eu les smartphones qui cherchaient les partenariats pour faire chic en s’alliant avec des marques de prestige (Vuitton, Swarovski, Colette…). Ceux qui voulaient montrer leur puissance en allant piocher du côté de la Formule 1, symbole de technologie de pointe, de vitesse et d’excellente technique (Huawei et Posche, Oppo et Lamborghini, OnePlus et McLaren) pour vanter les mérites de téléphones toujours plus performants.

Désormais, la tendance est plutôt à aller flirter du côté de la pop culture, voire tout simplement avec la culture jeune, une cible bien choisie quand il est question d’achat tendance. Ainsi, on a récemment vu Samsung s’attacher les services du groupe de K-pop BTS pour le lancement de son Galaxy S20 FE, OnePlus a dévoilé des éditions limitées autour du jeu vidéo Cyberpunk 2077 ou encore de Pac-Man, icône absolue de la pop culture des années 1980. Pour prouver la puissance de son ROG Phone 5 et son côté fun, Asus était allé, quant à lui, s’associer à Akira.

Bien souvent, ces produits sont vendus plus cher pour de la simple customisation d’interface, quelques featurettes un peu sympas pour les fans, mais rarement plus de puissance au final ou de différence avec l’original (exception faite du ROG Phone 5 Ultimate qui était une version beaucoup plus avancée du ROG Phone 5). Tout est finalement question de l’image qu’une marque veut donner. Quand on sait que les jeunes adultes peuvent être des acheteurs plus compulsifs, parler à leur fibre nostalgique est aussi un excellent argument de vente pour se différencier de la concurrence.

Realme vient frapper fort avec Dragon Ball

Realme est le dernier en date à se lancer dans l’édition limitée pop culture avec l’arrivée prochaine du Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition. Le smartphone collector a été annoncé début janvier et est déjà disponible en Chine au prix de 420 dollars (le GT Neo 2 a été lancé à 469 euros en France). Les premières images ont commencé à fleurir sur le net.

L’un des plus célèbres héros de l’anime vient donc apporter un brin de nostalgie à un smartphone qui se veut à la pointe. Cela transparaît dès la boîte avec les personnages de la saga qui s’affichent en grand et légèrement en relief visiblement (Son Goku dans trois états de transformation en Super Sayan) en façade. D’autres illustrations ornent les côtés, ainsi que le radar Dragon Ball pour trouver les boules mythiques.

Dans la boîte, on trouve comme souvent de nombreux goodies comme des stickers, des cartes de collection et autres éléments de customisation qui raviront les fans. Le smartphone, quant à lui, arbore un design proche de l’original, mais qui porte les couleurs emblématiques de la tenue de Son Goku au dos dans un revêtement qui paraît plus mat. On y aperçoit aussi un kanji signifiant Go du nom Goku.

Le Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition est accompagné d’une coque grise assez quelconque (dommage de cacher le design de l’appareil), d’un chargeur rapide 65 W, d’un câble USB-C et d’une pointe pour retirer la carte SIM qui porte lui les 4 étoiles des boules de dragon que l’on aperçoit dans la saga Dragon Ball Z.

Pour le côté édition limitée, la marque chinoise a misé énormément sur l’interface avec des fonds d’écran à l’effigie de la saga Dragon Ball Z, des icônes qui peuvent aussi être customisés et plus dans l’esprit « anime » coloré. Beaucoup de customisation au final et peu de nouveautés pour ce téléphone qui change ses habits, mais semble rester fondamentalement le même. Selon les premiers unboxing apparus, de XDA-Developers ou Gizmochina, vous ne trouverez pas à l’intérieur d’effets sonores ou visuels particuliers en lien avec Dragon Ball, comme OnePlus avait su le faire sur ses smartphones Cyberpunk 2077 et Pac-Man qui jouent le jeu jusqu’au bout du partenariat et de la différence avec l’original.

Côté spécificités, le Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition reprend d’ailleurs la fiche technique du GT Neo 2 traditionnel avec notamment son écran OLED 120 Hz incurvé de 6,6 pouces, son processeur Snapdragon 870, ses 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, son triple capteur au dos et sa compatibilité 5G.

Malheureusement pour les fans, le Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition n’est pas prévu en France pour le moment.

