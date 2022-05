Pixel Buds Pro : la réduction de bruit pourrait ne pas être le meilleur atout de ces écouteurs

Les Pixels Buds Pro de Google prévus pour fin juillet prochain seront les premiers écouteurs sans fil de la marque équipés de la réduction de bruit active. Mais cet ajout pourrait ne pas être la seule nouveauté remarquable sur les futurs écouteurs premium de Google.

Google nous a proposé une belle édition de sa Google I/O cette année avec beaucoup d’annonces côté hardware. Nous avons notamment eu le droit à une mise à jour de leurs écouteurs sans fil Pixel Buds avec une toute nouvelle offre premium, de nouveaux Pixel Buds Pro.

L’une des particularités de la gamme Pixel Buds de Google a toujours été la qualité des contrôles tactiles offerts par les écouteurs. Cette nouvelle édition apporte enfin cette année une réduction de bruit active attendue, avec une autonomie évaluée à 11 heures (avec l’ANC désactivé) selon la marque. Mais ce qui ferait réellement la particularité de ces écouteurs tiendrait au retour des commandes gestuelles sur les deux écouteurs, comme le souligne Android Police.

Un meilleur accès aux commandes de contrôle

Dans les écouteurs aujourd’hui, il n’est pas rare que vous n’ayez pas les mêmes contrôles dans l’écouteur droit et l’écouteur gauche. Par exemple, sur les WF-1000XM4 de Sony, il est possible de choisir quels contrôles vous avez et de quel coté, mais il ne vous est pas possible d’avoir plus de 2 commandes sur 3 d’un même côté. Ainsi, si vous possédez le volume et le contrôle de lecture d’un côté, il vous sera impossible de basculer en même temps entre les différents modes de réduction de bruit du même côté.

Cette situation peut devenir quelque peu embarrassante si, pour une raison ou pour une autre, vous vous retrouvez avec la main prise par votre téléphone par exemple, ou encore si vous préférez n’utiliser qu’un seul écouteur pour garder une oreille sur votre environnement.

Un retour à ce que proposaient les Pixel Buds 2 ?

Les Pixel Buds A

avaient réduit quelque peu les possibilités de contrôle et Google pourrait (on l’espère) revenir sur ce modèle avec une série de commandes tactiles plus complètes sur chaque écouteur. Ce retour des commandes tactiles signifierait notamment que les futurs acheteurs de Pixel Buds Pro pourraient ne plus avoir de problèmes d’accessibilité avec les commandes sur leurs écouteurs.

Les contrôles tactiles ont certes encore un petit peu besoin de gagner en précision pour pouvoir proposer une expérience parfaitement fiable. Mais le fait que Google puisse proposer à nouveau une série de contrôles complets sur chaque Pixel Buds Pro fait indéniablement monter dans l’échelle de l’intérêt ces futurs écouteurs.

