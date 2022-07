Le Google Pixel 6a est disponible en précommande : obtenez-le à un tarif tout petit chez SFR

Déclinaison compacte et plus abordable de ses tout derniers Google Pixel 6, le Pixel 6a est disponible dès aujourd’hui en précommande. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il bénéficie en plus d’une belle promotion chez SFR.

Si vous aviez raté le lancement des Google Pixel 6 et 6 Pro pour profiter des offres, soyez rassurés, Google en a encore dans sa besace et présente son Pixel 6a. Petit, mais hyper performant, il offre tout le savoir-faire de Google dans un format de poche (littéralement).

Et en ce moment, SFR propose un package intéressant pour les précommandes : le Pixel 6a passe à 1 euro (+3 euros/ mois), avec un imposant forfait 150 Go compatible 5G.

Le Google Pixel 6a : petit, mais costaud

Petit dernier de la fratrie des Pixel 6, le Google Pixel 6a reprend le design anguleux de ses aînés. Il tient cependant dans un format plus compact de 6,1 pouces, un form factor qui devrait plaire à ceux qui cherchent de petits smartphones. La face avant offre un bel écran OLED offrant un taux de rafraichissement de 60 Hz au ratio 20:9. À l’arrière, on redécouvre le module photo caractéristique de la gamme Pixel 6 ainsi que trois nouveaux coloris : sauge, galet et charbon.

Fort de son expérience sur ses deux derniers smartphones (le Pixel 6 et le 6 Pro), Google offre un très bon compromis avec son Pixel 6a. On retrouve ainsi un téléphone plus accessible et plus compact, mais avec un gros atout dans sa manche : la fameuse puce Google Tensor qui assure notamment d’excellents résultats en photographie.

L’expertise de Google toujours présent sur la photo

Le Google Pixel 6a est équipé à l’arrière d’un double module composé de deux capteurs de 12 mégapixels. Le premier offre une focale grand-angle, le second un ultra grand-angle. On notera par ailleurs, petite spécificité sur un smartphone de cette gamme, la présence d’une stabilisation optique. Un outil qui vous permettra de déjouer les flous de bougés lors de la prise de vos photos.

Pour le reste, ce Google Pixel 6a se positionne comme un maillon fort du secteur milieu de gamme :

6 Go de RAM et 128 Go de stockage ;

la Pixel Experience qui repose sur Android 12 avec des mises à jour pendant 5 ans ;

batterie de 4410 mAh, charge rapide et 24 heures d’autonomie ;

capteur d’empreinte plus rapide que celui de ses aînés.

Ce mobile à l’excellent rapport qualité/prix trouvera assurément sa place chez ceux qui souhaitent un mobile solide, mis à jour pendant longtemps et bénéficier des technologies de Google directement implémentées à leur smartphone.

En ce moment, et jusqu’au 28 juillet, le Google Pixel 6a est disponible en précommande, et bénéficie d’une offre préférentielle si vous le commandez sur le site de SFR : pour 1 euro (+3 euros/mois), vous pourrez obtenir ce très bon smartphone, livré avec un forfait SFR 5G 150 Go.

Que contient le forfait SFR 150 Go 5G ?

Pour un tarif de 30 euros par mois pendant les 12 premiers mois puis 45 euros par mois l’année suivante, vous pourrez bénéficier du forfait 5G 150 Go qui inclut :

150 Go d’internet en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’internet depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Appels illimités, SMS & MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. MMS illimités vers la France métropolitaine ;

Appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

À cela, il faut ajouter plusieurs avantages comme un prix de reprise garanti par l’opérateur, l’assurance d’obtenir un téléphone de prêt en cas de pépin, ou encore 1 Go d’internet mobile offert pour un appareil de votre choix.

Comment obtenir le Google Pixel 6a à 1 euro (+3 €/mois) ?

Si la fiche technique du Google Pixel 6a vous semble parfaitement coller à vos besoins, vous serez ravis d’apprendre que pendant toute la durée des précommandes (le lancement officiel étant prévu au 28 juillet), vous pourrez bénéficier d’un tarif préférentiel en précommandant votre mobile sur le site de SFR.

Grâce à une offre exclusive, le dernier-né de Google passe de 459 euros à 1 euro (+3 €/mois). Pour cela, il vous suffit de souscrire au généreux forfait 5G de 150 Go.

Cerise sur le gâteau, une paire de Pixel Buds-A Series sera offerte lors de la précommande. La marche à suivre est disponible ici.

Pour profiter de l’offre, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée du site SFR, d’ajouter le Pixel 6a en précommande à votre panier, puis de sélectionner le forfait 5G 150 Go.

N’oubliez pas, si vous le souhaitez, de fournir votre numéro RIO au moment de la souscription pour conserver votre ancien numéro.