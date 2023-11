WhatsApp : attention à la taille de votre sauvegarde

Le service de messagerie WhatsApp ne conserve pas une copie de vos messages en ligne comme Messenger. À la place, le service fait appel à un système de sauvegarde chez Google sur Android, ou iCloud pour les iPhone. Google va imposer des limites.

Si vous installez WhatsApp sur un nouveau smartphone, vous repartez de zéro concernant vos discussions et vos pièces jointes. En effet, le service de Meta conserve vos conversations sur votre appareil en local et non sur un serveur dans le cloud comme le fait Messenger. C’est aussi pour cela que pour retrouver vos discussions sur un PC ou le web, il vous faut d’abord faire une synchronisation avec l’application sur smartphone.

Pour permettre aux gens de conserver leurs conversations, WhatsApp a mis en place un système de sauvegarde dans le cloud, sur les serveurs de Google dans le cas d’un smartphone Android, ou sur iCloud pour un iPhone d’Apple. Google annonce la mise en place de restrictions.

Attention à votre espace libre sur Google

À partir du mois de décembre 2023, sur un déploiement prévu jusqu’au début de l’année 2024, l’application WhatsApp sur Android va être mise à jour pour que le poids des sauvegardes soit décompté sur votre compte Google.

Depuis plusieurs mois, Google met fin à la sauvegarde illimitée sur ses services pour les restreindre au quelque 15 Go offert à la création d’un compte Google Drive. Cette mise à jour est un pas de plus dans cette direction.

Autrement dit, Google va désormais décompter Google Photos, Google Drive, Gmail et la sauvegarde WhatsApp de votre espace disponible sur votre compte Google. Si vous manquez de place, il faudra souscrire à un abonnement Google One.

La firme vous recommande sinon de supprimer certains éléments de votre sauvegarde Google Photos ou WhatsApp. À chacune de ces annonces, Google prend le risque de rendre sa plateforme moins attractive. Il faut toutefois noter qu’ici la firme s’aligne sur la pratique du côté de l’iPhone. En effet, la sauvegarde de WhatsApp sur iCloud est également décomptée de l’espace de stockage proposé par Apple.