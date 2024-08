Cette nouvelle voiture électrique copie la Tesla Model 3, mais pour bien moins cher

Quelques mois après sa révélation, la nouvelle Xpeng Mona M03 est déjà disponible à la réservation, de quoi découvrir toutes ses caractéristiques. Cette voiture électrique veut séduire avec son tarif contenu et son autonomie confortable. Voici tous les détails de cette nouvelle concurrente de la Tesla Model 3.

Crédit : Xpeng

Arrivé depuis peu en France avec son G9 et son G6, le constructeur chinois Xpeng continue son développement dans son pays natal. C’est ainsi qu’il a récemment levé le voile sur un tout nouveau modèle, baptisé Mona M03.

Déjà disponible à la commande

Il s’agit d’une berline électrique, conçue en partenariat avec DiDi, l’équivalent de Uber en Chine, puisque cette dernière se destine en premier lieu aux chauffeurs de taxi. Alors que son poste de conduite a récemment été officialisé, cette nouvelle venue rivale de la Tesla Model 3 se prépare à entamer sa commercialisation. En effet, le constructeur annonce sur sa page Weibo que cette dernière est enfin disponible à la réservation sur son site officiel.

Crédit : Xpeng

Les clients intéressés peuvent dès à présent déposer un acompte de 99 yuans (environ 13 euros) pour réserver leur exemplaire, alors que les premières livraisons sont attendues d’ici à la fin du 3ème trimestre. L’occasion d’en savoir plus sur cette nouvelle voiture électrique.

On sait déjà que cinq teintes de carrosserie sont disponibles pour cette nouvelle arrivante, qui mesure pour rappel 4,78 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,45 mètre de haut. Cette dernière affiche un Cx (coefficient de trainée) de 0.194, ce qui en fait l’une des voitures les plus aérodynamiques du marché.

Crédit : Xpeng

La dotation de série est généreuse, incluant notamment les feux à LED, le toit panoramique, les jantes de 18 pouces et des fonctionnalités de conduite semi-autonome, mais elle pourrait se passer de capteur LiDAR, comme sa grande sœur, la nouvelle Xpeng P7+ tout juste présentée.

Un concentré de technologies

Ce n’est pas tout, car la berline met aussi et surtout l’accent sur le confort, avec son empattement de 2,82 mètres. Elle est livrée avec un écran tactile de 15,6 pouces propulsé par une puce Snapdragon 8155 et doté de 16 GB de mémoire, quelle que soit la version.

Crédit : Xpeng

Les clients pourront également bénéficier de la recharge par induction pour le smartphone, des mises à jour OTA (over the air) à distance et du WiFi embarqué, d’un assistant vocal fonctionnant avec l’IA, de même que de l’accès et du démarrage sans clé. Plusieurs couleurs seront disponibles pour la sellerie, avec du gris clair et foncé, ainsi que du bleu. Enfin, le coffre affiche un volume de 621 litres et l’ouverture est électrique.

Il est également possible de choisir parmi pas moins de 256 couleurs pour l’éclairage d’ambiance, tandis que la voiture est équipée en option d’un système audio avec 18 haut-parleurs.

Xpeng

La version d’entrée de gamme embarque un petit moteur électrique de 140 kW, soit 188 chevaux. La variante plus sportive atteint quant à elle les 160 kW, soit environ 215 chevaux. Les batteries LFP (lithium – fer – phosphate) utilisent la technologie Blade et sont fournies par BYD.

Deux configurations sont disponibles, à savoir 51,8 et 62,2 kWh, pour des autonomies respectives de 515 et 620 kilomètres selon le cycle CLTC. Ce qui donnerait environ 440 et 530 kilomètres avec l’homologation WLTP, plus réaliste. En revanche, le temps de charge n’a pas été communiqué pour le moment par le constructeur.

Crédit : Xpeng

Pour l’heure, le prix exact de la nouvelle M03 n’a pas encore été révélé par le constructeur, mais la marque avait promis un ticket d’entrée situé sous la barre des 200 000 yuans lors de sa présentation en juillet dernier. Ce qui équivaut à environ 25 500 euros.

Un tarif très abordable, mais qui sera bien plus élevé en Europe si elle fait le chemin jusqu’ici. En cause notamment, la hausse des droits de douane décrétée par Bruxelles au début du mois de juillet.

Patience : ces derniers secrets, notamment les prix définitifs, devraient être connus pour l’ouverture officielle des commandes, qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.