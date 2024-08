Panasonic pourrait faire de l’ombre au géant des action cam à 360 degrés

De premières images suggèrent que Panasonic travaille sur une caméra pour un usage qui s’apparenterait à du vlog, mais qui incorporerait de la 3D.

L’entreprise Panasonic semble s’ouvrir petit à petit au milieu de la création. Après avoir lancé une gamme dédiée au Vlog, il pourrait s’attaquer au champ des action camera comme DJI avec le DJI Osmo Pocket.

Un outil pour le vlog

Selon les premières informations transmises par Digital Camera World, Panasonic aurait déposé le 16 août dernier des brevets au Japon pour un appareil photo tridimensionnel. S’il est encore tôt pour parler de produit fini, cela nous donne une tendance vers laquelle se tourne l’entreprise.

Image d’illustration du concept de caméra 3D de Panasonic // Source : Panasonic

À première vue, on est loin d’un appareil photo classique, mais on se rapprocherait davantage d’une action camera. On retrouverait un appareil faisant office d’écran de retour surmonté d’une caméra sur un bras téléscopique. Un design qui n’est pas sans rappeler la gamme des DJI Osmo Pocket.

Une porte ouverte par l’Apple Vision Pro

Si les détails techniques sont inconnus pour le moment, Panasonic se livre tout de même à une courte description de sa caméra :

« Ce produit est un appareil photo avec un filtre coulissant utilisé pour mesurer l’espace tridimensionnel. ». Le constructeur poursuit en indiquant que les images prises pourront être vérifiées sur l’écran tactile.

Image d’illustration de la caméra 3D de Panasonic // Source : Panasonic

Une information que l’on peut noter est cette note sur la fonction tridimensionnelle. Si elle est déjà apparue sur d’autre caméra de ce type chez d’autres constructeurs comme Kodak avec sa gamme PixPro, elle dénote d’une envie pour Panasonic d’aller plus loin et de créer du contenu immersif. On peut imaginer un concept de caméra permettant de vivre plus intensément ses souvenirs de vacances grâce à l’Apple Vision Pro. Le casque d’Apple, par exemple, a pu être utilisé sur des compétitions sportives pour profiter de certains matchs comme si vous y étiez.

Du brevet à l’objet, il y a un monde, donc parler d’un objet fini ou encore d’un prototype est audacieux. Toutefois, on note que Panasonic comme d’autres constructeurs s’intéressent de plus en plus à la 3D et aux contenus immersifs.