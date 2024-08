Philips Hue Play : cette barre LED connectée est bien moins chère sur Cdiscount que sur le site officiel

La barre LED Philips Hue Play est un appareil intelligent polyvalent idéal pour installer une ambiance chaleureuse et cozy dans une pièce. Assez chère en temps normal, elle est heureusement bien moins onéreuse en ce moment chez Cdiscount, qui la propose à 49,99 euros. Sur le site officiel, elle est actuellement affichée à 79,99 euros.

Dans le large catalogue d’éclairages intelligents de Philips Hue, on trouve notamment les Hue Play, des barres lumineuses connectées que l’on peut installer derrière un téléviseur, un ordinateur ou tout simplement dans le coin d’une pièce pour créer un bain de lumière coloré chaleureux et personnalisé. Si vous comptiez vous en offrir une mais que son prix était pour vous rédhibitoire, sachez qu’elle est actuellement un peu moins chère grâce à une réduction de 30 euros.

Les points forts de la Philips Hue Play

Des barres LED avec 16 millions de couleurs

Plusieurs installations possibles

Fonctionne avec les assistants vocaux

Alors qu’elle est affichée à 79,99 euros sur le site officiel, la Philips Hue Play est actuellement disponible en promotion à 49,99 euros chez Cdiscount.

Une barre lumineuse polyvalente

La Philips Hue Play est une longue barre lumineuse que l’on peut installer où bon nous semble. Elle peut évidemment être simplement posée sur un meuble, à l’horizontale ou à la verticale, ou même dans le coin d’une pièce. Mais ce n’est pas tout : grâce aux clips et aux rubans adhésifs fournis, vous pourrez également la fixer derrière un téléviseur pour un effet rétroéclairage aux petits oignons. De quoi profiter d’un effet immersif assuré avec ce halo lumineux qui ressemble fortement à l’effet Ambilight.

D’ailleurs, si vous souhaitez que la lumière colorée de la Hue Play se synchronise avec vos films et vos séries, vous pourrez vous équiper d’un boîtier de synchronisation Sync Box et y brancher la Hue Play. Sachez aussi que la Hue Play peut prendre place près de votre PC de jeu pour agrémenter votre setup et le rendre bien plus attrayant durant des lives sur Twitch, par exemple.

Des millions de couleurs disponibles

Une fois bien installée, la Hue Play peut diffuser une lumière colorée personnalisée. L’application met à disposition pas moins de 16 millions de couleurs, mais aussi 50 000 nuances de blanc, de la plus froide à la plus chaude. Il y a donc largement de quoi faire pour se concocter des compositions lumineuses adaptées à chaque moment de la journée. Mais pour que l’expérience soit vraiment complète, on vous conseille tout de même de vous munir d’un pont de connexion Hue Bridge, pièce maîtresse indispensable pour bénéficier d’une longue portée grâce au protocole Zigbee, qui est d’ailleurs une solution moins gourmande en énergie que le Wi-Fi. Sans ce pont, les éclairages Philips Hue peuvent s’appuyer sur le Bluetooth, mais le protocole Zigbee est tout de même bien plus pratique. Et grâce au Hue Bridge, il est possible de programmer des ambiances adaptées selon les occasions, simuler une présence ou encore prévoir l’extinction des lumières à l’heure souhaitée.

Enfin, la Philips Hue Play peut fonctionner avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri : vous pourrez ainsi lancer des requêtes vocales à tout moment pour personnaliser votre éclairage tout en gagnant du temps.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres modèles intelligents de la gamme du constructeur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant combien bien démarrer avec les ampoules connectées Philips Hue.

