Bonne nouvelle, le Galaxy S24 FE ne serait en fait… pas si cher

Contrairement à ce que de précédentes informations laissaient entendre, le nouveau Galaxy S24 FE serait en réalité commercialisé à partir de 749 euros. Un tarif 50 euros moins élevé qu’initialement pressenti. Voici pour quelle version.

L’actuel Samsung Galaxy S23 FE, pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

799 euros. C’était le prix de départ évoqué il y a peu par un leaker, concernant le futur Samsung Galaxy S24 FE. Le nouveau smartphone premium « abordable » du géant coréen se serait alors installé sur le marché à 100 euros de plus que son prédécesseur, l’actuel Galaxy S23 FE… ce qui sonnait comme une nouvelle à la fois triste et prévisible : les prix ayant tendance à grimper un peu partout dans le secteur de la Tech.

Cette semaine, de nouvelles informations viennent toutefois contredire cette estimation initiale, confirmant bien une hausse de prix, mais visiblement plus restreinte. Selon @MysteryLupin sur X, Samsung lancerait en effet son S24 FE à 749 euros « seulement », en configuration 8 Go de RAM / 128 Go de stockage.

Pour contexte, le Galaxy S23 « classique » était vendu 959 euros à sa sortie ; alors que le S23 FE affichait un prix en dessous des 700 euros à son lancement.

Un nouveau modèle « Fan Edition » un peu moins cher que prévu ?

Si l’on voit le verre à moitié vide, le Galaxy S24 FE serait 50 euros plus cher que son prédécesseur ; si on le voit au contraire à moitié plein, son prix serait donc 50 euros moins élevé que prévu.

On apprend également, du même informateur, que le Galaxy S24 FE approcherait bien la barre des 800 euros, mais en réalité uniquement avec sa version 8 Go de RAM / 512 Go de stockage, attendue selon @MysteryLupin à 809 euros en Europe.

Pour aller plus loin

Mauvaise nouvelle : le Galaxy S24 FE pourrait perdre son principal argument de vente

Quoi qu’il en soit, l’appareil se déclinerait en quatre coloris : Graphite, Mint, Yellow et Blue. Il reprendrait en outre le même design et le même châssis, peu ou prou, que l’actuel S23 FE, tout en disposant d’une fiche technique remaniée.

On y trouverait notamment un écran OLED / 120 Hz de 6,7 pouces, une batterie de 4 565 mAh, un processeur Exynos 2400e, trois appareils photo (un module principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx, et un téléobjectif 3x de 8 Mpx). L’appareil serait enfin éligible à toutes les nouveautés de Samsung en matière d’intelligence artificielle.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones testés par Frandroid en septembre 2024 ?