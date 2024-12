LG prépare son concurrent au MacBook Pro d’Apple

En amont du CES 2025, LG annonce une mise à jour de sa gamme de PC portable ultra-fin, Gram, avec le Gram Pro qui disposerait de fonctionnalités basées sur l’IA.

Le LG Gram Pro pourrait venir concurrencer le MacBook Pro d’Apple // Source : LG

LG continue le bal des annonces en amont du CES 2025 qui se tiendra du 7 au 11 janvier 2025. Après avoir fait des annonces autour d’une nouvelle TV ou encore le premier écran PC gaming Oled 5K2K, LG dévoile plus d’information sur sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables ultra-fins avec le Gram Pro.

Légèreté et puissance

Le LG Gram Pro sera disponible dans une version 17 et 16 pouces et sera équipé des processeurs Intel Lunar Lake Core Ultra V-Series rapporte The Verge. Du côté du stockage, ce dernier pourra aller jusqu’à 2 To en SSD Gen4 NVMe et jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X. Dans sa version 17 pouces, le Gram Pro disposera d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX4050 contre un GPU Intel Arc pour sa version 16 pouces.

Le tout dans un poids plume avec une version 16 pouces qui pèserait 1,39 kg contre 1,47 kg pour la version 17 pouces.

Des fonctionnalités IA

Du côté des fonctionnalités, LG ne passe pas à côté de l’intelligence artificielle, le LG Gram Pro 16 pouces étant le premier PC de la gamme à intégrer Copilot Plus. Le constructeur ajoutera également des fonctions propres, dont Gram Chat Cloud, gratuit la première année, nécessitant une connexion Internet et basé sur GPT-4 d’OpenAI, permettant aux utilisateurs de répondre à de nombreuses questions.

D’autres outils, comme Time Travel, permettra aux utilisateurs de revoir rapidement « les pages Web, les documents, les vidéos et les fichiers audio » auxquels ils ont récemment accédé. Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler Microsoft Recall.

Le PC sera aussi équipé de Gram Link 2.0, qui simplifie le partage de documents et de fichiers avec d’autres PC et smartphones iOS ou Android, seront de la partie.

Pour le moment, le constructeur n’a pas donné de prix pour sa nouvelle gamme ni annoncé de date de sortie.