Les coques du Pixel 9a semblent confirmer un changement de design du côté de Google

Après le téléphone, c’est ses accessoires qui fuitent dans tous les sens. Des récentes photos des futures coques du Pixel 9a montrent que Google compte bien se débarrasser du bandeau photo.

Le Google Pixel 9a // Source : Android Authority – OnLeaks

Les années passent, mais Google ne sait toujours pas garder un secret. Après les fuites en pagailles qui ont entouré le Pixel 9a (dont le lancement officiel n’a toujours pas eu lieu, rappelons-le), c’est au tour des accessoires du téléphone de se montrer et de nous en apprendre un peu plus sur le design du futur mobile.

Android Authority est en effet parvenu à mettre la main sur des photos qui confirment que le téléphone va rompre avec le profil habituel de la gamme.

Une coque comme toutes les autres

Ces dernières années, Google avait fait le choix de mettre ses modules photo en avant en les intégrant à un « bandeau photo » qui courait sur toute la largeur des Pixel. Et si les Pixel 9 déviaient un peu de la norme en transformant ce bandeau en « îlot », le profil des appareils restait relativement similaire.

Le Pixel 9a va lui définitivement rompre avec l’idée en fondant les modules photo dans le corps du téléphone. Si les fuites récentes semblaient déjà pointer dans cette direction, l’image des coques partagées par Android Authority ne laisse plus de place aux doutes.

Les coques du Pixel 9a // Crédit : Android Authority

La protection ne dispose plus de la petite lèvre en silicone censé enserrer les modules photo. L’accessoire est lisse et ressemble largement à toutes les autres coques que l’on peut trouver dans le commerce. Comme le laissaient voir les récentes images dérobées à Google, les modules photo seront d’ailleurs légèrement excentrés et ferrés sur le côté gauche du téléphone.

4 couleurs au choix

Pour celles et ceux qui seraient tentés par le Pixel 9a et par les coques officielles de Google, ces dernières seront à priori disponibles en 4 couleurs : rose, noir, violet et blanc. Ou plutôt « pivoine », « obsidienne », « iris » et « porcelaine » si l’on s’en réfère aux noms marketing déterrés par Android Authority.

Si le choix de fondre le module photo dans le corps du téléphone permettra de le poser le mobile de manière plus stable sur une surface plane, on peut aussi regretter que le l’ilot photo disparaisse. Cet élément était l’un des rares choix esthétiques distinctifs de la gamme Pixel.

Fort heureusement, il semblerait que cela ne concerne que la série des « a », puisque les premières images relatives au Pixel 10 laissent entrevoir un téléphone au design similaire à ces dernières années.