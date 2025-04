Premières photos de l’iPhone 17 Air et il est encore plus fin que son concurrent

L’iPhone 17 Air refait parler de lui avec des premières images de son design. Mis en parallèle d’un iPhone 16e, il est bien plus fin.

Avec le Galaxy S25 Edge, c’est l’autre smartphone ultrafin attendu en 2025. L’iPhone 17 Air sera la réponse d’Apple à Samsung et si ce dernier doit dégainer prochainement son produit commercial, il faudra logiquement attendre la keynote de rentrée de Cupertino pour découvrir son iPhone 17 Air.

Coup de chance, les périodes de préproductions voient différents moules se promener afin d’aider notamment les accessoiristes à concevoir leurs coques, films de protection, etc.

C’est comme cela que nous avions pu mettre la main sur un mockup de l’iPhone 16 Pro Max l’an dernier. Aujourd’hui, c’est le souvent bien informé Majin Bu qui publie sur X plusieurs clichés de ce qu’il avance être une copie factice de l’iPhone 17 Air.

Il est tenu aux côtés du petit dernier d’Apple, l’iPhone 16e que nous avons testé ici. Il accuse une épaisseur de 7,8 mm, ce qui est déjà fin. L’iPhone 17 Air écrase cette donnée en se limitant à 5,4 mm. Coup double puisqu’il en profite pour dépasser le Galaxy S25 Edge de quelques dixièmes de millimètres. Un poil de cheveu de 0,44 mm… À ce niveau, je défie quiconque de resentir la différence.

Surtout, on voit bien aussi que les mesures sont prises au point le plus fin. Sur l’iPhone 17 Air, il ne faut pas oublier le module photo arrière. Celui-ci, d’ailleurs, correspond sur ce mockup à ce qu’en disaient les rumeurs.

Et c’est l’autre information. On a une première preuve visuelle qu’Apple changerait bien radicalement le design de ses smartphones avec les iPhone 17, rompant avec des courbes exploitées depuis cinq ans.

Pour le cas du modèle Air, il se rapprocherait furieusement des Pixel de Google, si l’on excepte le Pixel 9a. Avec un module photo horizontal, plus de souci de ballotement lorsque le téléphone est posé.

