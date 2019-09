Des détails dans le code source d’iOS 13 suggèrent qu’Apple travaille bien sur un appareil de réalité augmentée. Qu’il s’agisse de lunettes ou d’un casque, les rumeurs courent depuis des années.

Nom de code : « Garta ». Tel serait un des prototypes d’appareils de réalité augmentée sur lesquels Apple travaillerait actuellement, parmi toute une famille nommée « T288 ». En plongeant dans le code source d’iOS 13, nouvelle mouture du système mobile à la pomme devant bientôt être déployée auprès du grand public, le site MacRumors a déniché plusieurs indices confirmant les rumeurs des dernières années sur le prochain produit majeur de la firme de Cupertino.

Les builds internes d’iOS 13 incluent une application pour iPhone nommée « STARTester », qui semble répliquer les fonctions d’un casque de réalité augmentée à des fins de test. Le logiciel permet d’intervertir deux modes, « porté [sur la tête] » et « porté [à la main] ».

Système StarBoard

Un fichier « lisez-moi » décrit également un shell système « StarBoard » pour gérer le son stéréo sur des applications de réalité augmentée, ce qui suggère un appareil avec des haut-parleurs pour les deux oreilles. Des lignes de code font mention d’un « mode StarBoard » associé à des « vues » et des « scènes ». On y trouve des références explicites à la réalité augmentée dans des noms comme « ARStarBoardViewController » et « ARStarBoardSceneManager ».

Pour l’instant, on ignore si Apple planche sur des lunettes (à la Google Glass) ou sur un casque de réalité mixte (à la Microsoft HoloLens). Il y a deux mois, des rumeurs circulaient dans la presse indiquant que le géant serait déjà en train de chercher des fournisseurs pour envisager une production concrète. L’année dernière, Apple multipliait de même les acquisitions de startups dans le domaine de la réalité augmentée.