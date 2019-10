Peu de temps après la sortie du One Zoom et alors qu'un One Macro serait en développement, un nouveau Motorola à appareil photo rétractable s'est retrouvé dans la nature.

Motorola avait voulu simplifier son catalogue en ne le réduisant qu’à deux gammes : Motorola G et Motorola One. Mais aujourd’hui, la marque recommence à semer le désordre avec une litanie de smartphones One. Après le One Action d’août dernier, le One Zoom de septembre, et un futur One Macro que l’on attend pour bientôt, c’est un téléphone pour le moment anonyme qui a été pris en main avant l’heure par le site hispanophone ProAndroid.

Le smartphone serait le premier de chez Motorola à disposer d’un appareil photo frontal monté sur un mécanisme rétractable, plus d’un an après que le principe soit apparu chez la concurrence. Cette caméra selfie serait constituée d’un unique capteur de 32 mégapixels. Au dos, on retrouverait un triple module photo doté d’un objectif principal à 64 mégapixels, d’un secondaire à 8 mégapixels, et d’un capteur de profondeur.

L’écran serait ainsi dépourvu d’encoche, et s’étendrait sur 6,39 pouces de diagonale avec une définition de 2340 par 1080 pixels. Au-delà de cela, le design global se rapprocherait beaucoup du Motorola One Vision, jusque dans le choix de la couleur bleue. L’appareil embarquerait un SoC Snapdragon 675, ce qui en ferait un milieu de gamme, ainsi que 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. La capacité de la batterie s’élèverait elle à 3600 mAh.