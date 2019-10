Après son One Action, qui table notamment sur une « action cam » de 16 mégapixels pour se démarquer, Motorola prévoirait de renchérir avec un autre smartphone rattaché à la gamme One : le One Macro. Ce dernier mettrait surtout en avant la présence d’un capteur dédié, comme son nom l’indique, à la macrophotographie. Le reste de sa fiche technique s’annonce néanmoins assez modeste.

Motorola mise sur la photo, y compris sur des smartphones positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme. Après le One Action, un One Macro se dévoile paisiblement au gré des fuites. Pressenti à moins de 250 euros, l’appareil a été aperçu de nouveau, cette fois chez un revendeur saoudien (Extra.com). Supprimée depuis, la page faisant mention du terminal l’affichait à un tarif de 899 Riyal saoudiens, soit un peu plus de 218 euros une fois convertis dans notre devise. Un placement tarifaire cohérent au regard du reste de la gamme déployée par Motorola.

Un design assez commun, mais une partie photo potentiellement intéressante

Pour ce prix, Motorola ne ferait pas de folie sur la fiche technique… pas plus que sur le design d’ailleurs. Assez commun, le mobile arbore un format allongé, une encoche en goutte d’eau abritant le capteur frontal et un menton plutôt conséquent à l’autre extrémité de son écran HD+. Les commandes de volume et de verrouillage seraient quant à elles placées sur le flanc droit du châssis, tandis qu’une rainure présente sur le haut de l’appareil semble accueillir l’un des haut-parleurs. Un design global confirmé par un visuel (ci-dessus) déniché par Evan Blass, qui dévoile par ailleurs un coloris violet élégant en complément du bleu nuit visible sur la page effacée d’Extra.com (capturée au vol par GSMArena).

Selon XDADeveloppers, l’appareil serait animé par un SoC MediaTek Helio P60 épaulé de 2 Go de RAM seulement et arriverait équipé d’Android 9 Pie. L’intérêt premier de ce nouveau smartphone viendrait surtout de sa partie photo, axée sur un capteur principal de 13 Mpx, un module de 2 Mpx dédié à la détection de profondeur. Un capteur macro de 2 Mpx viendrait enfin compléter ce duo pour justifier l’appellation même du modèle et permettre d’améliorer la qualité des clichés de près et pour les sujets de petite taille. Une approche peu commune sur le marché, en particulier à ce prix.

On retrouve néanmoins quelques smartphones désormais qui tentent de proposer un effet macro, avec par exemple le très récent OnePlus 7T.

Désigné sous la référence « XT2016-1 », le Motorola One Macro a été certifié le mois dernier par le régulateur thaïlandais NBTC, avant d’être validé la semaine dernière par la NCC à Taïwan. Motorola n’a pas encore officialisé ce modèle, qui devrait cependant arriver sur le marché dans les toutes prochaines semaines.