Installer un Exynos 980 compatible 5G sur l'un de ses prochains smartphones, c'était fin septembre l'une des annonces phare de Vivo lors de sa dernière conférence. Un mois plus tard, on apprend qu'un certain Vivo X30 serait ledit mobile. Il arrivera sur le marché en décembre.

Samsung présentait à la rentrée dernière l’Exynos 980, son premier SoC intégrant de manière native un modem 5G. Quelques semaines plus tard, un cadre du constructeur chinois Vivo annonçait un partenariat avec le géant coréen ayant pour but d’installer la puce sur un futur smartphone estampillé Vivo. Sur le moment, aucun modèle n’avait été explicitement désigné, mais en cette fin octobre un nom apparaît sur les réseaux sociaux chinois : le Vivo X30. L’appareil arrivera sur le marché en décembre prochain.

De la 5G signée Samsung dès cet hiver chez Vivo ?

L’information provient d’un leaker chinois jugé fiable par GSMArena. L’intéressé prétend que le premier smartphone Vivo équipé d’une puce Exynos 980 serait bel et bien le Vivo X30. L’appareil viendrait en remplacement du Vivo X27 et sera lancé — selon toute logique — courant décembre, nous dit le site spécialisé.

Notons que le X30 est d’ores et déjà un modèle déposé chez Vivo. Ce nouveau smartphone, dont on ignore encore les principales caractéristiques techniques, serait équipé d’un écran sans encoche et opterait donc pour un capteur selfie monté sur un tiroir mécanique « pop-up ». Plusieurs visuels partagés sur Weibo (représentant le hall et les espaces de démonstrations que Vivo compte utiliser pour l’annonce de son prochain mobile) laissent par ailleurs entendre qu’un tripe capteur photo dorsal serait de la partie sur le X30. Le smartphone pourrait enfin emprunter une bonne partie du design de l’actuel Vivo X27 Pro.

Crédit : GSMArena via Weibo Crédit : GSMArena via Weibo Crédit : GSMArena via Weibo

Si la présence d’un Exynos 980 se confirme sur le Vivo X30, ce dernier serait alors proposé uniquement en version 5G (l’Exynos 980 ne se décline pas en 4G). Bien qu’il soit encore trop tôt pour aborder plus en détail l’aspect technique de ce nouveau modèle, le smartphone de Vivo pourrait compter sur les deux cores Cortex A77 hautes performances (cadencés à 2,2 GHz) et sur les quatre six cores basse consommation Cortex A55 de l’Exynos 980.