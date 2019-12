Article sponsorisé par Fnac

Le Google Pixel 3a est le smartphone idéal pour immortaliser la période des fêtes de fin d’année. Il est actuellement en promotion sur le site de la Fnac, et devient un cadeau de Noël de premier choix.

Les fêtes de fin d’année riment souvent avec nouveau smartphone pour les plus chanceux. Et la photographie mobile est devenue un critère important lors du choix d’un nouveau téléphone. Au mois de mai 2019, le Google Pixel 3a est venu chambouler tout le marché des smartphones à moins de 400 euros en proposant l’un des meilleurs photophones de l’année dans cette gamme de prix. C’est simple : il fait aussi bien que ses grands frères, les Google Pixel 3 et Pixel 3 XL, mais à un prix nettement inférieur. Une particularité qui va faire du Google Pixel 3a un smartphone que l’on retrouvera sous de nombreux sapins.

D’autant plus qu’il est en promotion sur le site de la Fnac au prix de 379 euros au lieu de 399. Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre et la livraison peut se faire avant Noël, dans la limite des stocks disponibles.

La photographie comme principale force

Alors que le marché des smartphones de 2019 tend à multiplier le nombre de caméras, le Google Pixel 3a ne propose qu’un seul capteur arrière de 12 mégapixels. Pourtant, il fait bien mieux que beaucoup de smartphones avec deux, trois voire quatre caméras. Pourquoi ? Car Google se repose sur un traitement logiciel de l’image particulièrement performant. Pour une seule photo, le Google Pixel 3a multiplie les prises de vue à différentes expositions afin d’étendre la plage dynamique. Plus concrètement, cela veut dire qu’il gère très bien les contre-jours en conservant les détails à la fois dans les zones très lumineuses et très sombres d’une même image.

Ainsi, l’exposition des photos est souvent réussie, les photos sont très détaillées et les couleurs sont bien restituées. Et surtout, le Google Pixel 3a profite d’un traitement logiciel de l’image si particulier et avancé qu’il est possible de facilement le reconnaître face à la concurrence. Une fois que l’on a goûté à la qualité des photos des Google Pixel, il devient difficile de changer de marque de smartphone.

Le Google Pixel 3a est aussi l’un des meilleurs téléphones lorsqu’il s’agit de prendre des photos de nuit. L’intelligence artificielle de Google va automatiquement allonger le temps de pose afin de faire rentrer plus de lumière dans le capteur. Et pas besoin de trépied, puisque cette même IA compense les mouvements du téléphone afin que la photo soit nette. Au final, le Google Pixel 3a est capable de mieux voir que l’œil humain lorsque la lumière est basse.

Un écosystème Google parfaitement intégré

Produit Google oblige, le Pixel 3a bénéficie d’une parfaite intégration des services de Google. Comme l’Assistant Google, qui peut être appelé en pressant les rebords de l’appareil. Il est alors possible d’interagir à la voix avec l’Assistant en lui demandant par exemple de vous conduire jusqu’à votre restaurant préféré, à quelle heure est votre prochaine réunion, ou encore de lancer une playlist musicale.

Le Google Pixel 3a fait d’ailleurs partie des rares élus (avec les autres Pixel) à pouvoir profiter du service de Cloud Gaming de Google : Stadia. Il suffit de connecter la manette officielle au téléphone pour profiter des jeux du catalogue (comme Red Dead Redemption 2) directement sur son téléphone, à condition que la connexion Internet soit bonne. Les premiers pas de Google Stadia sont très prometteurs, et le service ne devrait que s’améliorer au fil du temps.

