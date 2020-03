Motorola Edge+ : premières images du premier fleuron 5G de la marque

Motorola semble prêt à marquer son retour sur le marché des fleurons avec un nouveau smartphone : le Motorola Edge+.

Cela fait bien longtemps que l’on n’avait pas vu un Motorola aussi ambitieux. Après la présentation du Motorola Razr, le premier smartphone pliable à clapet, voici les premières images de ce qui semble être un nouveau fleuron pour la marque.

On doit ces images à OnLeaks, dont la réputation n’est plus à faire, et le site Pricebaba, son partenaire sur cette fuite. On y découvre le Motorola Edge+.

Écran courbe et triple capteur photo

Ce que l’on remarque tout de suite sur les images du smartphones, c’est évidemment sont écran borderless waterfall, nom donné à ces écrans plongeant sur les côtés de l’appareil. On peut également discerner une petite caméra en façade, en haut à gauche de l’écran.

Toujours à l’avant, on peut repérer un écouteur situé au dessus de l’écran, ce qui laisse imaginé que le Motorola Edge+ proposera un son stéréo. À l’arrière on découvre un module rectangulaire à trois appareils photo.

Le logo Motorola à l’arrière semble s’illuminer, comme pour indiquer à l’utilisateur de nouvelles notifications. Le lecteur d’empreinte, lui, se situerai sous la surface de l’écran.

C’est devenu assez rare pour le mentionner, un port jack 3,5mm se situerait au dessus du téléphone, en plus du port USB Type-S sous l’appareil.

Toujours d’après cette fuite, le Motorola Edge+ aurait presque tout d’un appareil haut de gamme puisqu’il intégrerait la 5G, le Snapdragon 865, 8 à 12 Go de RAM et une batterie de 5170 mAh. Presque tout ? Motorola se contenterait d’un écran Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Reste à savoir quand ce nouveau smartphone sera dévoilé par la marque. Depuis l’annulation du MWC 2020, il est devenu assez difficile de prédire le calendrier des marques.