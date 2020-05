Redmi 9 : Xiaomi nous préparerait bien une (grosse) batterie de 5000 mAh

Peu à peu, la fiche technique du Redmi 9 de Xiaomi se précise. L'appareil devrait notamment embarquer quatre capteurs photo arrières, un écran de 6,6 pouces... et une imposante batterie de 5000 mAh, comme sur le Redmi 8.

Après avoir été listé la semaine dernière sur le site officiel de Xiaomi, et alors que son lancement approche, le Xiaomi Redmi 9 dévoile un peu plus encore ses spécifications techniques par le biais d’un passage auprès de la FCC. De quoi nous confirmer que l’appareil profiterait bien d’une généreuse batterie de 5000 mAh, et ce malgré son prix abordable. Ce nouveau smartphone permettrait à Xiaomi de rehausser son offre sur l’entrée de gamme, avec une fiche technique un peu plus musclée et attrayante que celle du Xiaomi Redmi 8, lancé en fin d’année dernière.

La batterie ne bouge pas, le processeur prend du muscle et l’écran s’agrandit

Si la batterie devrait a priori rester la même que sur le Redmi 8, pour une autonomie copieuse en prévision, le Redmi 9 pourrait en revanche se contenter d’un chargeur 10 W (contre 18 W l’année dernière). Une information qui n’a pas été confirmée. En contrepartie, l’appareil embarquerait un écran avec encoche de 6,6 pouces, contre 6,22 pouces sur le Redmi 8. Compte tenu du positionnement de ce Redmi 9, il y a par contre fort à parier que l’on resterait sur une dalle HD+.

Le principal atout de ce nouveau modèle serait en réalité son changement de SoC. Adieu le Snapdragon 439, Xiaomi miserait cette fois sur un chipset Helio G70 signé MediaTek. Ce dernier dispose de deux coeurs A75 cadencés à 2,0 GHz et six cœurs à 1,7 GHz, mais aussi d’une partie graphique ARM Mali-G52 opérant à une fréquence maximale de 820 MHz. L’ensemble animerait Android 10 et MIUI 11.

Coté photo, enfin, le Xiaomi Redmi 9 intégrerait quatre capteurs photo arrière : un module principal de 13 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx, un objectif macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. L’appareil ferait pour le reste l’impasse sur la connectivité 5G (sans surprise), mais supporterait selon GSMArena les bandes Wi-Fi (802.11ac) 5 GHz et 2,4 GHz. Reste désormais à Xiaomi de faire son annonce.