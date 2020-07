Microsoft met à jour ses Surface Pro 5 et 6, avec le Surface Dock en mire

C'est officiel, Microsoft vient d'entamer le déploiement d'une série de mises à jour destinée à ses Surface Pro 5 et Pro 6. À défaut d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorer la sécurité des deux tablettes, le groupe vise à prodiguer une meilleure expérience pour son Surface Dock 2.

Il y a peu, Microsoft annonçait le déploiement d’une suite de patchs visant notamment à booster l’autonomie de ses Surface Laptop 3 sous processeurs AMD, tout en mettant à jour le Surface Dock 2. C’est cette fois au tour des Surface Pro 5 et Surface Pro 6 de profiter d’une série de mises à jour visant à améliorer la fiabilité et peaufiner l’expérience du Surface Dock 2. Lancé récemment, ce dernier permet pour rappel d’ajouter à n’importe quel appareil estampillé Surface quatre ports USB-C 3.2 (avec le support pour un ou deux écrans 4K à 60 Hz et la recharge 15 watts pour deux d’entre eux), deux ports USB-A 3.2, une entrée RJ45 et un combo Jack 3,5 mm.

Des mises à jour mineures, mais utiles pour le nouveau Surface Dock

Microsoft a déployé trois patchs pour ses Surface Pro 5 et 6. Ils sont identiques d’un modèle à l’autre. Le premier est une mise à jour de Firmware (2.49.139.0), elle permet de peaufiner la fiabilité des scénarios de Wake On LAN (démarrage à distance) tout en perfectionnant la stabilité globale du périphérique, lit-on des notes de versions relayées par MSPowerUser.

Les deux autres mises à jour disponibles sur l’appareil vont dans le même sens. La première (Extension 5.5.0.0) se réclame d’ailleurs des mêmes améliorations que pour la mise à jour de firmware, tandis que la seconde (Système 6.83.139.0) vise cette fois à améliorer la fiabilité lors de l’identification.

Le déploiement ayant déjà été entamé, l’essentiel des utilisateurs de Windows 10 devrait donc avoir dès à présent accès à ces mises à jour. Pour les installer, rendez-vous dans les paramètres de Windows 10 (depuis le menu démarrer), puis dans « Mise à jour et Sécurité », pour accéder à l’onglet « Windows Update ». Normalement, les mises à jour de firmware annoncées par Microsoft devraient apparaître ici pour votre Surface Pro 5 ou 6.