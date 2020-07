Microsoft veut booster l’autonomie des Surface Laptop 3 sous processeur AMD

Bonne nouvelle pour les détenteurs de Surface Laptop 3 sous processeurs AMD, Microsoft a déployé il y a quelques jours une flopée de mises à jour de pilotes exclusives aux modèles AMD. Au programme des corrections de bugs ainsi que quelques optimisations bienvenues.

Microsoft a déployé une série de mises à jour logicielles pour ses ordinateurs portables Surface Laptop 3 équipés de processeurs AMD. Exclusivement proposées sur les modèles 15 pouces, les puces AMD seront les seules à recevoir ces mises à jour, les versions Intel du Surface Laptop 3 n’étant pour l’instant pas concernées. Au travers de ce déploiement, Microsoft veut améliorer l’expérience utilisateur, y compris sur certains points clés, comme celui de l’autonomie, qui devrait prendre un coup de fouet avec l’apparition de ces nouveaux pilotes.

D’après la marque, ces derniers sont disponibles depuis le 2 juillet, mais la page qui leur est dédiée n’a été réactualisée que ce 7 juillet, explique pour sa par Neowin. Aujourd’hui, l’essentiel des utilisateurs concerné devrait donc déjà avoir accès à ces patchs.

Correction de bugs, optimisations et amélioration de l’autonomie au menu

Ce sont en tout cinq mises à jour que Microsoft a déployées. La première est une mise à jour de pilote vouée aux iGPU AMD Radeon Vega 9 (26.20.12055.1000), elle permet essentiellement d’améliorer la résolution sur les moniteurs externes. Nous vient également une nouvelle version du Firware Surface UEFI (1.2449.140.0), qui doit pour sa part améliorer la stabilité globale du système.

Dans la même idée, le patch « Surface System 6.83.139.0 » corrige les problèmes rencontrés par les utilisateurs avec certaines options de démarrage, tandis que son compère « Surface Extension 5.5.0.0 » est pour sa part chargé de mettre à jour le Surface Dock 2.

Last but not least, le nouveau pilote AMD « Système » 1.0.27.0 doit de son côté améliorer l’autonomie des Surface Laptop 3 sous processeurs AMD.

L’ensemble de ces mises à jour est disponible à l’installation pour les utilisateurs de Windows 10 v. 1903 (version de mai 2019) ou ultérieur. Logiquement, tous les Surface Laptop 3 sont concernés puisque leur lancement ne remonte qu’à la fin d’année 2019.

Il est par contre possible que Microsoft ait opté pour un déploiement progressif. Si vous n’avez pas encore reçu ces mises à jour, pas de panique, elles feront leur entrée sur votre appareil sous peu. Vous pouvez aussi forcer leur installation en vous rendant des les paramètres de Windows 10, sous les onglets Mise à jour et sécurité > Windows Update.