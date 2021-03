Amazon renforce son implantation dans le jeu vidéo avec un 4e studio

Amazon Games a annoncé l’ouverture d’un 4e studio de développement de jeux. Fondé avec d’anciens membres des équipes d’Ubisoft, celui de Montréal aura pour mission de concevoir un jeu AAA proposant une expérience multijoueur en ligne forte.

Google qui jette l’éponge, Amazon qui la ramasse. C’est un peu l’impression que donnent les deux géants de la tech dans leur quête de la plateforme de cloud gaming ultime.

Avec Stadia, Google souffle le chaud et le froid depuis près d’un an et demi. La firme de Mountain View a même fini par tirer un trait sur ses studios Stadia Games & Entertainement, envoyant les salariés des studios de Montréal (Canada) et Playa Vista (Californie) ainsi que ceux de Typhoon Studios, racheté en 2018, au chômage. Jade Raymond, la patronne des studios a rapidement su rebondir en créant son propre studio Haven à Montréal, emportant sans doute dans ses valises quelques anciens acolytes. Les autres voient une nouvelle opportunité pointer le bout de son nez chez la concurrence.

Un 4e studio sur les cendres de Stadia

Car pour occuper la place laissée libre par Google dans la cité québécoise, terreau fertile à la créativité vidéoludique dans l’ombre du géant Ubisoft, place forte locale, Amazon vient poser ses valises pour renforcer un peu plus son offre cloud gaming et investir le jeu vidéo. Amazon Games a ainsi annoncé, mardi, l’ouverture d’un 4e studio de développement de jeux à Montréal, après ceux de Seattle, Orange County et San Diego.

Et la mission des équipes est claire : se concentrer sur la création d’une nouvelle licence AAA. « La richesse de la créativité montréalaise sera un atout précieux pour nos équipes de développement et d’édition », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games.

Pour aller plus loin

Amazon Luna

Il faut dire que pour y parvenir, la branche gaming du géant de Seattle n’y est pas allée avec le dos de la cuillère et s’est offert les services d’experts du jeu AAA. Ainsi, Amazon Games a débauché quatre anciens d’Ubisoft Montréal qui avaient notamment travaillé sur le jeu de tir Rainbow Six Siege : Luc Bouchard (Directeur de Production), Xavier Marquis (Directeur Créatif), Alexandre Remy (Directeur de Produit) et Romain Rimokh (Directeur de Contenu).

L’expérience Ubisoft à la sauce Amazon

Le blockbuster qui devrait donc voir le jour sous la bannière Amazon sera logiquement un jeu multijoueur en ligne. Rainbow Six Siege a été un large succès inattendu pour Ubisoft et compte aujourd’hui une Coupe du monde eSport de premier plan, une communauté de plus de 70 millions de joueurs à travers le monde et des mises à jour extrêmement fréquentes. « Dès nos premières discussions, nous avons été sensibles à leur vision stratégique sur le long terme, ainsi qu’à l’étendue de leur expertise technique », explique Xavier Marquis qui faisait partie, fin 2019, des cadres historiques de l’équipe de développement, avec Alexandre Remy et trois autres personnes, à avoir laissé les rênes de Rainbow Six Siege.

Avec sa volonté d’offrir « de nouvelles expériences audacieuses » favorisant « la communauté à l’intérieur et à l’extérieur des jeux », Amazon Games tend clairement vers des jeux en multi. New World a d’ores et déjà été annoncé et devrait être disponible en août 2021. Ce jeu de combat à l’ambiance médiévale et heroic fantasy fera également appel au jeu communautaire pour progresser. D’autres projets sont en cours, dont des partenariats de distribution avec des studios comme Smilegate RPG et d’autres jeux prochainement dévoilés, a promis Amazon.

Après des années d’errance à tenter de développer des jeux plus ou moins abandonnés, le groupe tech semble avoir enfin fini de tâtonner et commence à trouver la bonne cadence. Il pourra aussi compter à terme sur sa plateforme de cloud gaming Luna, pour le moment déployée aux États-Unis et qui se fait encore attendre dans le reste du monde.