L’astuce d’Aukey pour revenir sur Amazon est radicale

Aukey est de retour sur Amazon, mais il faudra chercher d’autres marques pour trouver les produits du constructeur chinois.

Le scandale des fausses critiques a conduit Amazon à interdire les produits électroniques de marques populaires comme Aukey, RavPower, Mpow ou plus récemment Tacklife. Mais Aukey vient de revenir sur Amazon avec une nouvelle stratégie de marque.

Finie la marque Aukey, voici BCMaster, Key Series et Homescam

Comme on peut le voir sur Amazon France, les anciens produits Aukey sont désormais vendus sous les marques BCMaster, Key Series et Homscam. On trouve les écouteurs sans fil, ou encore la webcam bon marché. C’est une stratégie de distribution qui permet d’aller outre le bannissement d’Amazon. Le constructeur chinois s’est dépêché de modifier la marque apposée sur ses produits, on retrouve les mêmes références sur son site officiel avec la marque Aukey.

Au passage, le choix de « Homscam » est très critiquable, étant donné que « Scam » est un terme d’argot anglais qui signifie escroquerie. Sur Internet, le principe du scam est d’envoyer des e-mails pour tromper la confiance de leurs cibles et leur extorquer de l’argent. Cela peut être assimilé à ce que Aukey a pu faire avec le système de faux avis achetés sur le web…