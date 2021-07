Attention, certaines liseuses Amazon Kindle arrivent en fin de vie

Avec l'évolution des connectivités, les premières liseuses Amazon vont progressivement cesser de fonctionner à plein régime, a annoncé la firme de Seattle. Votre modèle est-il concerné ? On vous dit tout et comment récupérer vos ouvrages.

Les livres sont éternels, les liseuses visiblement un peu moins. Et c’est logique. Lancée en 2007, la première liseuse Amazon Kindle a révolutionné la lecture pour beaucoup d’entre nous. Depuis, d’autres acteurs lui ont emboîté le pas comme Kobo. Les modèles se sont diversifiés aussi bien en connectivité qu’en possibilités ou fonctions. Etanche, grande capacité, meilleure définition ou réactivité, capable de se transformer en bloc-notes avec style, la liseuse devient plus que polyvalente.

Mais quid des premiers modèles ? S’ils sont encore robustes et fonctionnels, ils souffrent aussi de leur ancienneté technologique, même si la liseuse n’est pas non plus un produit de pointe. Au fil du temps, les connectivités ont évolué et c’est là que le bât blesse.

Des modèles moins fonctionnels, mais toujours opérationnels (pour certains)

Amazon a annoncé que certains modèles de liseuses anciens pourraient bientôt ne plus fonctionner correctement. Et notamment au niveau des téléchargements d’ouvrage. D’ici la fin 2021, certaines Kindle n’auraient tout simplement plus accès à la bibliothèque forte de dizaines de milliers de titres, a appris The Verge dans des emails envoyés par Amazon à ses clients américains.

En cause, la connectivité Internet des Kindle qui s’en remettaient aux connexions cellulaires 2G et 3G. « Les opérateurs de réseaux mobiles suppriment progressivement leurs réseaux 2G et 3G. Les appareils Kindle qui nécessitent une connectivité cellulaire via des réseaux 2G ou 3G ne pourront pas se connecter à Internet une fois ces réseaux interrompus« , explique Amazon sur la page d’aide de son site. Et la prise en charge par la 4G voire la 5G est évidemment impossible.

Si de nombreux produits profitaient d’une connexion mobile et Wi-Fi, les plus anciens vont tout simplement être dans l’incapacité d’ajouter des livres supplémentaires. Mais les contenus déjà présents continueront d’être accessibles sans connexion internet. C’est notamment le cas des Kindle de 1re et 2e génération ainsi que de la 2e génération de la Kindle DX. De plus, ces appareils ne disposent pas de connectivité Wi-Fi et leurs propriétaires n’auront pas de solution de repli.

Les modèles de Kindle plus récents pourront se connecter en Wi-Fi pour télécharger de nouveaux titres et accéder à leur bibliothèque en ligne :

Kindle Paperwhite (5e, 6e et 7e génération)

Kindle Oasis (8e gen.)

Kindle Voyage (7e gen)

Kindle Touch (4e gen)

Kindle Keyboard (3e gen)

Les autres Kindle non cités restent totalement fonctionnels.

Comment récupérer mes titres achetés ?

Sachez que tous les ebooks que vous avez achetés et téléchargés par le passé sont toujours disponibles et votre propriété. Il faut simplement leur trouver un nouveau support de lecture. Bon nombre sont accessibles depuis l’application Kindle sur votre tablette tactile ou même votre smartphone.

Kindle Télécharger Kindle gratuitement APK

En investissant dans un nouveau modèle, vous pourrez automatiquement récupérer tous vos contenus en vous identifiant.

Amazon a également prévu un programme de reprise, histoire d’inciter aussi les utilisateurs à basculer avant tout vers des modèles Wi-Fi. Aux États-Unis, cela passe par des remises sur les nouveaux modèles, plus ou moins avantageuses selon votre ancienneté comme utilisateur de liseuse Kindle (réduction sur un appareil et du crédit sur les achats de livres).

Il suffit de renseigner quelques informations sur votre produit, même hors service, pour connaître le montant de la remise. Le renvoi de la Kindle est ensuite gratuit. La carte cadeau Amazon d’un montant équivalent à la valeur estimée du produit en l’état.

Aucune information n’a été fournie concernant les utilisateurs de liseuses Kindle en France.