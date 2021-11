Amazon va vous dire si l’air de votre maison est bon

Amazon ne s’occupe pas seulement de connecter toute votre maison pour la rendre intelligente. La firme s’attelle aussi à s’assurer que votre environnement est bon pour votre santé. Un nouveau venu fait son apparition au catalogue : le Smart Air Quality Monitor, un moniteur de la qualité de l’air pour l’intérieur.

Après avoir présenté de nouveaux produits Echo en cascade et un robot tout mignon nommé Astro, Amazon continue de dévoiler des accessoires pour la maison. Cette fois, pas question de gestion ou de pilotage, mais de qualité de votre environnement.

L’entreprise a dévoilé cette semaine son Smart Air Quality Monitor. Un appareil compact qui va se fondre dans votre décoration pour mieux en capter les composants de l’air. Ce moniteur de la qualité de l’air intérieur va détecter avec précision la présence de particules, d’une source d’allergènes et de toxines à l’intérieur de votre domicile, et vous permettre ainsi de prendre les mesures nécessaires pour votre santé.

Alexa peut vous avertir si l’air est trop pollué

Avec la pandémie, nous avons tous passé beaucoup plus de temps dans nos intérieurs qu’avant. Et cela se ressent sur la qualité de l’air qui s’y propage. Selon l’EPA, l’air que nous respirons serait 2 à 5 fois plus pollué qu’à l’extérieur. Alors Amazon a eu l’idée d’un mini-appareil pour permettre de vérifier en un clin d’œil si tout va bien.

Le Smart Air Quality Monitor va donc mesurer les particules dans l’air, le taux d’humidité, la température ainsi que le monoxyde de carbone. Si la qualité de l’air s’avère mauvaise, une notification vous est envoyée sur votre smartphone ou bien, si vous avez lié votre moniteur à un appareil Echo, vous entendrez Alexa vous faire une annonce. Si vous avez connecté votre moniteur à d’autres appareils comme des purificateurs d’air, ils pourront se déclencher automatiquement pour assainir la pièce.

À tout moment, vous pouvez évidemment jeter un œil à l’application compagnon ou demander à Alexa de vous indiquer la qualité de l’air. Vous saurez de cette manière si ouvrir la fenêtre cinq minutes a été suffisant ou pas.

Prix et disponibilité

Le Smart Air Quality Monitor est disponible en précommande au prix de 79,99 euros sur le site d’Amazon. Il sera expédié à compter du 8 décembre.