Nouveautés Amazon Prime Video en mai 2022 : Roland-Garros arrive, Bosch revient et Zac Efron survit

En mai, Amazon Prime Video va vous en mettre plein la tête. Tête dans les étoiles, bille en tête ou tête à la petite balle jaune, il y en a pour tous les goûts avec la quête d'or de Zac Efron, celle de vérité de Mel Gibson ou encore de justice de Bosch. Le tournoi de Roland-Garros revient aussi sur Prime Video avec la couverture de l'événement et des documentaires inédits.

Après avoir bien rigolé en avril avec le retour de LOL, qui rit sort !, le mois de mai s’annonce plus sérieux et sombre sur Amazon Prime Video. Le célèbre détective créé par Michael Connelly, Harry Bosch, reprend du service dans Bosch Legacy, un spin-of de la série initiale. Les adolescentes de The Wilds luttent toujours pour leur survie tout comme Zac Efron, en quête d’or dans le désert de Gold.

Mais c’est surtout le mois du tennis qui débute sur Amazon Prime Video. Avant une large couverture du tournoi de Roland-Garros dès les qualifications (16 mai – 1er juin), deux documentaires originaux viennent le disputer à la trilogie du Parrain et autres films mythiques à voir ou revoir.

Amazon Prime Video Télécharger Amazon Prime Video gratuitement APK

Les séries ajoutées en mai

Bosch Legacy

Après avoir quitté la police de Los Angeles, Harry Bosch reprend du service auprès de « Money » Chandler, l’avocate qu’il a longtemps affrontée, afin de résoudre une ancienne affaire mêlée à une nouvelle tandis que sa fille Maddie a décidé de s’engager dans les pas de son père. Nouvelle enquête dès le 6 mai.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

The Wilds

Un groupe d’adolescentes échouées sur une île déserte tente de survivre dans cette nouvelle saison, après avoir découvert qu’elles étaient en fait un sujet d’expérience sociale. Mais elles ne sont pas les seules à être étudiées… un autre groupe d’adolescents aussi doit lutter pour sa survie. Le grand manitou repart épier tout le monde le 6 mai.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Vers les étoiles

Sissy Spacek et J.K. Simmons incarnent un couple qui vit paisiblement dans sa maison. Mais celle-ci recèle d’un secret, une antichambre enterrée au fond du jardin qui mène vers une étrange planète. Un jeune homme vient perturber leur vie tranquille et la pièce jadis si calme s’avère bien plus mystérieuse qu’ils ne le pensaient. Virée dans l’espace dès le 20 mai.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Et aussi…

Dans Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, la chanteuse Lizzo part en quête des danseuses tout en rondeurs qui pourront venir danser avec elle sur scène lors de sa tournée. Amazon Prime Video propose aussi l’intégralité de la série The Originals dès le 4 mai. L’histoire d’une famille de vampires millénaires qui veulent reprendre le pouvoir.

1er mai :

Magnum P.I. (saison 2)

3 mai :

Esprits criminels (saison 15)

4 mai :

The Originals (saisons 1 à 5)

6 mai :

Bosch Legacy

The Wilds (saison 2)

13 mai :

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (saison 1)

19 mai :

Bang Bang Baby (saison 1 – Partie 2)

20 mai :

Vers les étoiles

Les films, spectacles et documentaires ajoutés en mai

Waldo

Mel Gibson incarne une vedette de série policière accusée du meurtre de son épouse. Il doit remettre son destin à Charlie Waldo (Charlie Hunnam, Sons of Anarchy), viré de la police de Los Angeles pour son comportement et devenu détective privé. Une drôle d’entente se met alors en place entre les deux hommes. Début des frasques le 2 mai pour ce film Amazon Exclusive.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Gold

Zac Efron joue les chercheurs d’or dans ce film disponible dès le 9 mai. Deux hommes découvrent un gisement d’or dans le désert et élaborent un plan pour le protéger. L’un d’eux part chercher de l’aide tandis que le dernier sur place doit lutter pour sa survie contre les éléments et les animaux sauvages. Un film Amazon Exclusive.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Yannick Noah : le sens de la gagne

Diffuseur du tournoi de Roland-Garros depuis l’an dernier, Amazon ne lésine pas sur les moyens. Après avoir annoncé une couverture des Internationaux de France beaucoup plus large cette année, le service de streaming vidéo s’est aussi attelé à proposer des contenus exclusifs plus nombreux autour de l’événement tennistique. Deux documentaires originaux sont à découvrir en mai : Roland-Garros : Bâtir la légende le 11 mai et Yannick Noah : le sens de la gagne le 20 mai. Ce dernier revient sur le parcours du dernier vainqueur français du tournoi en 1983, mais aussi plus largement sur sa carrière et sa nouvelle vie lors des quatre dernières décennies.

Et aussi…

Ne manquez pas le cycle Bertrand Blier avec de nombreux classiques à ne pas manquer comme Tenue de soirée, Trop belle pour toi ou encore Buffet froid.

1er mai : Les Affranchis L’Amour aux trousses Avant toi Batman begins Beau-père Buffet Froid Calmos La Cité de la Peur Comment tuer son boss (1 et 2) La Doublure Hitler, connais pas ! Marguerite et Julien Merci la vie Mon homme MR73 Notre histoire Le Parrain (la trilogie) Robin des bois Telle mère, telle fille Tenue de soirée Trop belle pour toi Un, deux, trois, soleil Vox Lux Welcome Home Wonder Woman Your name

2 mai : Waldo

6 mai : Les Gamins

9 mai : Gold

11 mai : Roland-Garros : Bâtir la légende (doc original) Spider-Man (la trilogie)

13 mai : Vive la France

16 mai : Mademoiselle

20 mai : Yannick Noah, le sens de la gagne (doc original)

27 mai : Emergency

30 mai : La French



Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.