Les liseuses d’Amazon vont enfin accepter le format de lecture le plus populaire

Après des années de réticence, Amazon a enfin accepté de prendre en charge les fichiers au format EPUB, le plus populaire parmi les livres électroniques. De gros changements philosophiques et techniques en perspective pour le plus grand bonheur des utilisateurs de liseuse.

Après des années de résistance, Amazon a fini par plier. Ses liseuses Kindle, dont la toute récente Kindle Paperwrite, prendront bientôt en charge le format EPUB. La firme en a officiellement fait l’annonce sur sa page support. Il va enfin être possible d’envoyer des documents .EPUB, soit le format de livre électronique le plus populaire, vers votre bibliothèque Kindle.

Le format le plus populaire enfin accessible

Le format EPUB rejoint donc de multiples formats compatibles qui permettaient d’être lus sur les liseuses de dernière génération d’Amazon via le Service de documents personnels Kindle. Pour cela, il suffit d’envoyer le document à partir de l’application Kindle (ou compatible, il existe même une app PC et Mac), d’un plug-in Google Chrome ou d’une adresse e-mail définie.

Amazon définit ainsi plusieurs formats compatibles :

Microsoft Word (.DOC, .DOCX)

HTML (.HTML, .HTM)

RTF (.RTF)

Texte (.TXT)

JPEG (.JPEG, .JPG)

GIF (.GIF)

PNG (.PNG)

BMP (.BMP)

PDF (.PDF)

EPUB (. EPUB) — Pris en charge via les applications dès la fin 2022

Toujours pris en charge le vieux format MOBI (.AZW, .MOBI) n’est plus vraiment adapté aux fonctionnalités des dernières Kindle. À compter de la fin 2022, il ne sera plus possible d’envoyer des fichiers à ce format vers la bibliothèque des liseuses. Mais les contenus que vous possédez déjà resteront accessibles.

Bientôt des livres au format EPUB en vente sur Amazon ?

Pour tous les utilisateurs de liseuse électronique, c’est une mise à jour d’ampleur. Amazon est un important vendeur d’ebooks, mais ses produits refusaient jusqu’à présent le format EPUB, pourtant le plus plébiscité. Selon le site spécialisé Good Ereader, Amazon aurait décidé de changer le framework de ses liseuses Kindle pour intégrer la prise en charge EPUB.

Il reste à savoir si les éditeurs vont pouvoir proposer des livres au format EPUB sur le store d’Amazon. Mais il faudrait sans doute pour cela repenser le système de chiffrement maison et trouver un accord avec Adobe, propriétaire du moteur RMSDK utilisé par les contenus EPUB. Pour le moment, vous allez pouvoir envoyer des livres EPUB sur votre Kindle, à condition qu’ils soient sans DRM et donc non chiffrés.

Good Ereader a remarqué qu’Amazon convertissait pour le moment l’EPUB envoyé en format AZW3 et non nativement. Cela pourrait expliquer le décalage de prise en charge via l’app à la fin de l’année, le temps de trouver un accord pour le format transféré.

