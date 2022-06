La sonnette connectée Amazon Blink Video Doorbell arrive en France à 60 euros

Amazon sort en France sa première sonnette baptisée Blink Video Doorbell à 60 euros. Un positionnement intéressant à un prix attractif pour une sonnette avec vidéo.

Si beaucoup de sonnettes connectées peuvent coûter cher comme la Nest Doorbell, Amazon se lance dans la bataille des prix en vendant dès aujourd’hui sa Blink Video Doorbell à 60 euros.

Ce qu’il faut en fonctions pour la Blink Video Doorbell

Amazon équipe sa Blink Video Doorbell avec ce qu’il faut pour une bonne sonnette connectée grâce à sa connexion Wi-Fi. On peut évidemment la relier en filaire à son carillon intérieur, pour l’utiliser comme une sonnette classique. À chaque détection de mouvement, on peut recevoir une notification dans l’application Blink afin de voir qui sonne à sa porte, le tout en 1080p à 30 images par seconde (en vision nocturne également) et en audio bidirectionnel.

La sonnette fait aussi office de caméra de surveillance, pour enregistrer la vidéo via un abonnement Blink qui permet de sauvegarder les données. Un essai gratuit est proposé jusqu’en octobre 2022 pour les clients qui voudraient tester l’offre. Cet abonnement coûte 30 euros par an au minimum dans sa version basique, tandis que sa version « Plus » est à 100 euros par an. De quoi permettre à Amazon de baisser le prix d’achat de sa sonnette en se rattrapant sur son abonnement, bien qu’il ne soit pas indispensable.

Mais l’on peut aussi les enregistrer en local via le Blink Sync Module 2 et une clé USB. Ce Blink Sync Module 2 est en fait un accessoire complémentaire vendu séparément à 35 euros ; il permet de contrôler les appareils de la gamme Blink d’Amazon. Il est d’ailleurs indispensable pour avoir la vidéo en direct et l’audio bidirectionnel.

Concernant l’autonomie, la Blink Video Doorbell peut durer jusqu’à deux ans avec deux piles AA (fournies !). Cette sonnette vidéo connectée fonctionne avec Alexa, ce qui permet d’être notifié sur les appareils Alexa ou d’avoir la vidéo en direct sur un écran Echo Show.

