De 2 à 100 millions de musiques : Amazon Prime entre dans la cour des grands, mais il y a un mais

Le 15 septembre 2022, Amazon a considérablement augmenté le prix de son abonnement Prime : de 49 à 69,90 euros par an, soit une hausse de 42,65 %. Ce forfait comprend Prime Video, Livraison Prime, Amazon Music et Prime Reading. De son côté, Amazon Music ne proposait jusqu’ici « que » 2 millions de titres.

Pour calmer les esprits face à l’augmentation tarifaire, le groupe américain a décidé de doper sa bibliothèque musicale mise à la disposition de ses abonnés Prime… avec pas moins de 100 millions de morceaux. Cet énorme registre était jusque-là réservé aux utilisateurs d’Amazon Music Unlimited, facturé 9,99 euros par mois.

Sans publicité ni frais supplémentaire

Amazon élargit donc cette offre à son forfait phare qu’est Prime. Clou du spectacle : aucun frais supplémentaire ne sera demandé aux clients et aucune publicité ne sera diffusée pendant les écoutes. En contrepartie, et en guise de petite concession, les utilisateurs de Prime, et donc d’Amazon Music, seront limités à la lecture aléatoire (Shuffle).

Thomas Duglet, directeur général d’Amazon Music en France, a justifié ce choix dans les colonnes du journal Les Echos : « L’offre de shuffle correspond davantage aux usages de nos abonnés Prime, qui utilisent essentiellement les playlists ou les stations, notamment via la commande vocale sur Alexa, permettant de demander des genres ou des artistes, par exemple ».

Amazon Music rejoint Apple

Auparavant, les 2 millions de titres disponibles sur la plateforme étaient à la demande. Ce n’est donc plus le cas. Pour en profiter, il faut s’abonner à Amazon Music Unlimited, qui offre aussi des chansons en qualité HD et Ultra HD, ou donne accès à la spatialisation audio, aux listes de lecture et aux albums, peut-on lire dans le communiqué de presse officiel.

Amazon Music entre dans une nouvelle dimension et rejoint Apple avec ses 100 millions de morceaux disponibles à l’écoute – un seuil que la firme à la pomme a franchi en octobre dernier. Début d’année, Deezer annonçait avoir atteint un total de 90 millions de titres : dans l’idée, Amazon Music le dépasse donc.

