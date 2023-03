Ring lance la Battery Doorbell Plus, avec HD+ et une vue de la tête au pied

La marque référence des sonnettes connectées lance un nouveau modèle alimenté par batterie avec de nouvelles fonctionnalités. Elle apporte notamment un angle de vue de 150 x 150º et une qualité vidéo de 1536p.

Une sonnette connectée offre de nombreux avantages, à commencer par celui de pouvoir échanger avec un visiteur même lorsque l’on est absent. De plus, la grande majorité de celles-ci font également office de caméra de surveillance et permettent ainsi de filmer devant chez soi, dans le respect du cadre légal.

Depuis sa création en 2013, Ring est devenue la marque pionnière en la matière. Elle propose une large gamme de produits, qu’ils soient filaires ou avec batterie. Sa sonnette la plus populaire est la Video Doorbell, qui a évolué et été mise à jour quatre fois, chaque génération apportant son lot de nouveautés. Cependant, aucune ne disposait d’un angle de vue dépassant les 90º à la verticale. Cela signifie que le champ de vision se limitait au torse de la personne, mais pas plus bas, empêchant ainsi de voir si un colis était déposé devant chez vous.

Vidéo HD+ et champ de vision de 150º

Ring se faisait quelque peu dépasser par la concurrence sur ce sujet, notamment par la Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell. Pour rattraper son retard, elle vient d’annoncer la nouvelle Battery Doorbell Plus. Celle-ci se base sur ses prédécesseurs, mais apporte quelques nouveautés, à savoir une définition HD+ de 1536p et un champ de vision de 150 x 150º. Ce dernier permet ainsi de voir les visiteurs de la tête au pied, mais aussi de surveiller si un colis est déposé sur le pas de la porte.

Elle est alimentée par une batterie rechargeable facilement amovible, mais peut également fonctionner en mode filaire et même via un accessoire solaire. Comme la plupart des produits Ring, elle dispose de l’audio bidirectionnel, de la compatibilité avec Alexa et les appareils Echo et Fire TV et de façades interchangeables, procurant une personnalisation poussée.

Un abonnement presque indispensable

La Battery Doorbell Plus peut en outre être enrichie de nombreuses fonctionnalités avec un abonnement Ring Protect. Celui-ci apporte notamment le stockage des vidéos sur le cloud, mais aussi les notifications intelligentes, permettant de n’être notifié qu’en cas de détection d’une personne ou même d’un colis. Bien entendu, il est également possible de créer des zones de mouvement ou de confidentialité, pour ne pas recevoir de notifications intempestives ou même ne pas filmer vos voisins.

Sortie en avril

La nouvelle Ring Battery Doorbell Plus sera disponible dès le 13 avril 2023 au prix de 179,99 euros, soit un tarif très semblable à celui des produits équivalents. L’achat sera assorti d’un mois d’essai à Ring Protect et d’un coupon pour une façade gratuite.

