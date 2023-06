Amazon Prime : la firme aimerait intégrer un forfait mobile gratuit

Amazon aimerait renforcer son abonnement Amazon Prime avec l'intégration d'un forfait mobile. La firme négocie déjà avec des opérateurs.

L’abonnement Amazon Prime est unique sur le marché dans la mesure où il intègre des services très différents. À l’origine destiné à couvrir les livraisons rapides du magasin en ligne, l’abonnement regroupe aujourd’hui de la musique, de la vidéo, du jeu vidéo, et encore beaucoup d’autres choses.

Amazon serait en train de développer une nouvelle extension de son abonnement pour recruter encore de nouveaux clients. La firme s’intéresserait à l’intégration d’un forfait mobile gratuit.

Des discussions avec les opérateurs

D’après Bloomberg, Amazon serait déjà en discussion avec plusieurs opérateurs aux États-Unis comme Verizon et T-Mobile. La firme souhaiterait obtenir un prix de gros suffisamment faible pour proposer un forfait mobile gratuit à ses clients ou un forfait à 10 dollars par mois. Amazon serait aussi allé voir AT&T, l’opérateur historique américain, sans résultat.

Le journal explique que les négociations pourraient encore prendre plusieurs mois et que le projet pourrait encore être totalement abandonné par Amazon avant de voir le jour.

Relancer la croissance

En 2022, Amazon a annoncé une augmentation sévère du prix de son abonnement en France, pouvant aller jusqu’à 42% de hausse. La hausse de prix a aussi eu lieu dans d’autres pays dont les États-Unis. La firme a dû très logiquement perdre un certain nombre d’abonnés avec ces changements tarifaires. Bloomberg mentionne une stagnation du niveau d’abonnés en ce qui concerne les États-Unis. En ajoutant un forfait mobile, Amazon aimerait sans doute relancer la croissance de son service. D’autant que le marché américain n’est pas le plus compétitif du monde quand on parle de téléphonie.

Le lancement d’un tel service en France n’est pas encore à l’ordre du jour. Il serait intéressant de voir la façon dont Amazon pourrait concurrencer les autres opérateurs virtuels. Des marques comme Prixtel, Syma ou Youprice proposent déjà des offres intéressantes.

