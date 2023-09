Un faux Galaxy S22 Ultra sur Amazon France, et de faux processeurs : attention à la contrefaçon

Acheter en ligne n'a jamais été aussi simple... ni aussi risqué. Tandis que certains articles attirent par leurs prix incroyablement bas, d'autres cachent des secrets bien plus techniques.

Il est souvent facile de penser qu’acheter sur de grandes plateformes telles qu’Amazon, Fnac, ou Rue Du Commerce est synonyme de garantie et de fiabilité. Pourtant, les contrefaçons s’infiltrent dans ces plateformes à la surprise des clients.

Des faux processeurs difficiles à détecter

Sur Reddit, un utilisateur du pseudonyme Much_Designer_8417 a vécu une expérience pour le moins déconcertante. Ayant commandé un processeur Intel Core i9-13900K, il a découvert après installation que le logiciel CPU-Z ainsi que le système d’exploitation Windows reconnaissaient cet exemplaire comme un Intel Core i7-13700K. Les contrefaçons de cette nature sont particulièrement insidieuses, car elles nécessitent l’installation du produit pour être détectées.

Mais comment une telle tromperie est-elle possible ? Une hypothèse plausible serait que des clients malintentionnés échangent des composants avant de les retourner. Par exemple, dans le cas des processeurs Intel, l’IHS (Integrated Heat Spreader) qui est soudé peut être retiré avec les outils appropriés. Une fois enlevé, il est possible de le recoller sur un autre processeur de dimensions similaires en utilisant de la colle silicone et du métal liquide. Bien sûr, non seulement cela trompe les futurs acheteurs, mais c’est aussi illégal. Si découvert, les coupables peuvent faire face à des sanctions sévères.

Un Galaxy S22 Ultra contrefait en vente libre

Le monde des smartphones n’est pas épargné par ces pratiques. Nicolas Catard a repéré sur Amazon France un faux Galaxy S22 Ultra, vendu à 150,40 euros par un vendeur nommé Terisassa mais expédié par Amazon.

À première vue, ce smartphone pourrait sembler être une aubaine. Cependant, il s’agit en réalité d’une imitation bas de gamme équipée d’un processeur d’entrée de gamme. Le coloris proposé en finition brillante n’existe même pas. De plus, le Galaxy S22 Ultra n’a pas du tout ce design.

Pour un utilisateur aguerri, certains signes d’une contrefaçon peuvent sauter aux yeux. Cependant, pour ceux qui sont moins familiers avec les caractéristiques techniques des produits ou qui n’ont pas l’habitude de faire des achats en ligne, ces indices peuvent facilement passer inaperçus.

Comment se protéger contre ces tromperies ?

Bien qu’il soit difficile pour les plateformes de filtrer chaque produit, les consommateurs peuvent prendre certaines mesures pour se protéger. Évitez d’acheter des produits à des prix trop beaux pour être vrais et privilégiez toujours les vendeurs reconnus. Lorsque possible, optez pour des produits vendus et expédiés par la plateforme elle-même ou un détaillant de confiance.

Une fois le produit en main, il est essentiel de ne pas se contenter de l’aspect extérieur. En France, les consommateurs bénéficient d’un droit de rétractation qui leur permet de renvoyer un article acheté en ligne s’ils ne sont pas satisfaits. Cela donne généralement au client un délai de 14 jours après réception du produit pour se rétracter sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Par conséquent, dès la réception d’un article, il est judicieux de le tester minutieusement. Pour un processeur, par exemple, utilisez CPU-Z.

