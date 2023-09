Amazon Prime Video : plus de pubs à venir, mais une option (payante) pour les supprimer

Amazon vient d'annoncer l'arrivée de publicités dans les contenus Prime Video. Une option payante permettra de les supprimer.

« Nous continuons d’investir massivement [dans] Prime Video, qui s’est développé pour offrir des films à succès, des séries géniales, des produits Amazon Originals primés et des sports en direct, le tout dans une destination unique », se vante Amazon dans un communiqué de presse au sujet de son service Amazon Prime. Ce préambule onanique vise à justifier le choix controversé qui suit : l’arrivée de publicités supplémentaires dans les programmes Prime Video.

Plus de publicités dans les programmes

Les temps sont durs pour tout le monde, même pour Amazon. « Pour continuer d’investir dans des contenus attractifs et accroître cet investissement sur une longue période », l’entreprise de Jeff Bezos a décidé que les émissions et films diffusés sur Prime Video comporteront des publicités supplémentaires à partir de 2024. Il est précisé que ces réclames seront en nombre limité afin de rester moins nombreuses que celles de la télévision linéaire et « les autres services de streaming ».

Rappelons que Prime Video est déjà l’un des rares services de streaming à diffuser de la publicité pour ses propres programmes avant le lancement de chaque vidéo. Ce que l’on comprend du message d’Amazon est donc que des annonces pour des marques tierces feront office de coupure dans les programmes regardés.

Cette nouveauté arrivera en début 2024 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, puis plus tard en France, en Italie, en Espagne et au Mexique.

Une option pour supprimer les pubs

Il est précisé toutefois que malgré les besoins d’investissement, Amazon ne compte pas augmenter le prix de son abonnement Amazon Prime pour autant en 2024 (rappelons qu’il avait fortement augmenté en 2022). En revanche, une option permettra de supprimer les publicités de Prime Vidéo.

Pour cela, il faudra donc débourser 2,99 dollars par mois aux États-Unis. Le prix n’est pas encore fixé pour les autres pays.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.