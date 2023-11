Prime Video : un Noël entre Space Opera et films d’horreur dans le programme de décembre

Après Netflix, c'est au tout d'Amazon Prime Vidéo de dévoiler son programme du mois de décembre.

Amazon Prime Video vient d’annoncer son catalogue de films et séries pour cette fin d’année avec la cuvée de décembre 2023. Cependant, contrairement à Netflix et son avalanche de contenu, le service de VOD d’Amazon est un peu à la traine ce mois-ci. Le thème de Noël n’est certes pas très respecté, mais on a tout de même droit à quelques films de la saga Star Trek et des films d’horreur.

Les séries ajoutées en décembre sur Prime Video

The Reacher, saison 2 (15 décembre)

La série d’action made by Amazon est de retour pour une nouvelle saison de huit épisodes. Au programme : encore plus d’action pour Jack Reacher, l’ancien officier de la police militaire devenu justicier. Le budget a été largement revu à la hausse, car contrairement à la première saison, l’action se déroulera dans des lieux emblématiques tels que Los Angeles et Las Vegas.

1ᵉʳ décembre : Mes trois fils Sept à la maison

15 décembre : Reacher (saison 2) Baby Shark : L’aventure sous l’eau

30 décembre : Moesha (saison 1 à 6) Sister, Sister (saison 1 à 6) The Affair (intégral)



Les films ajoutés en décembre sur Prime Video

Les films Star Trek classiques (1ᵉʳ décembre)

Avec cette nouvelle salve de films classiques de la saga Star Trek, Prime Video devient la plateforme de SVOD pour regarder du Space Opera. On aura donc droit à cinq nouveaux films de la franchise qui raviront les fans hardcore et pourquoi pas les nouveaux venus.

Conjuring : Sous l’emprise du Diable (1er décembre)

Huitième volet de la franchise « Conjuring » et réalisé par Michael Chaves, « Sous l’emprise du Diable» se déroule cette fois-ci dans les années 1980 et suit les enquêtes paranormales du couple de démonologues Ed et Lorraine Warren. Le film explore une affaire où un meurtre présumé conduit à des phénomènes surnaturels, mettant à l’épreuve les compétences du duo face à des forces maléfiques d’une ampleur terrifiante.

1ᵉʳ décembre : Amour et Amnésie Noël à Candy Cane Lane Baywatch Click Cry Macho La mort était au rendez-vous Coups pour coups Un vent de folie La Machine à démonter le temps I Wish : Nos vœux secrets Dans la chaleur de la nuit Le Collectionneur Le Petit Homme Stardust Star Trek 3 : À la recherche de Spock La Loi de Murphy Star Trek 5 : L’Ultime frontière Star Trek 6 : Terre inconnue Darkside : Les Contes de la nuit noire Star Trek : Insurrection Star Trek : Nemesis Darkside : Les Contes de la nuit noire Conjuring : Sous l’emprise du Diable Dead Zone Les Douze salopards Les sept mercenaires La Proposition Le Cercle The Turkey Bowl L’Aventurier du Rio Grande

5 décembre : Barbershop : The Next Cut

8 décembre : Un stupéfiant Noël Merry Little Batman World’s First Christmas Ton noël ou le mien 2

12 décembre : Les aventures de Blue à New York

19 décembre : Every Body

21 décembre : Apprenti gigolo

27 décembre : Terminator : Genisys



