Comment Twitch veut lutter plus efficacement contre le harcèlement sexuel

La plateforme de streaming Twitch a décidé de mettre en place des moyens pour permettre aux créateurs de contenus de lutter contre le harcèlement sexuel auquel ils peuvent faire face sur leurs streams.

Twitch est une plateforme qui s’est diversifiée avec le temps, passant d’un lieu où l’on joue aux jeux vidéo à un lieu où l’on peut travailler ou encore juste discuter. Si la première chose à laquelle on pense, c’est de s’équiper en matériel pour pouvoir y accéder, on oublie parfois que c’est un lieu d’exposition massif qui peut conduire à des situations d’agressions ou de harcèlement.

Une politique plus claire

La plateforme Twitch a annoncé le 23 juillet 2024 sur son blog, une mise à jour de la politique de modération visant à lutter contre le harcèlement sexuel. Celle-ci introduit de nouvelles mises à jour de politique et de modération qui visent à contribuer à lutter contre le harcèlement sexuel. On peut y lire une description plus claire des propos non tolérés et la mise en place d’outils pour filtrer ces échanges inappropriés.

« Nous interdisons les commentaires indésirables – y compris les commentaires faits à l’aide d’émojis/émotes – concernant l’apparence ou le corps d’une personne, les demandes ou avances sexuelles, l’objectivation sexuelle et les déclarations ou attaques négatives liées aux comportements ou activités sexuels perçus d’une personne, quel que soit son sexe »

« Nous ne tolérons pas non plus l’enregistrement ou le partage d’images ou de vidéos intimes non consensuelles, en aucune circonstance », indique la plateforme. Elle poursuit en déclarant qu’elle pourra également signaler ces comportements aux forces de l’ordre. Les streamers de leur côté verront une nouvelle fonction s’intégrer à leur outil de modération AutoMod avec une nouvelle catégorie filtrant les commentaires pouvant porter sur l’apparence, les demandes ou avances sexuelles tout comme l’objectivation. Le niveau de modération est laissé à l’appréciation des streamers. À noter qu’il n’est disponible qu’en anglais pour l’instant, l’entreprise indiquant qu’une prise en charge linguistique supplémentaire est en cours.

Les moyens de ses ambitions

Pour rendre cette politique efficace, il faut maintenant des personnes pour la mettre en place. On apprenait malheureusement en janvier dernier que Twitch avait licencié une bonne partie de ses employés pour faire face aux coûts de son infrastructure. Des licenciements qui se sont poursuivis en mai dernier où nos confrères de la CNBC indiquaient que Twitch avait licencié tous les membres de son conseil interne de sécurité dont la mission était de conseiller la plateforme sur les sujets liés à la présence d’enfants sur la plateforme, la nudité ou encore le développement de fonctionnalités pour améliorer la sécurité et la modération. Aujourd’hui, cette charge revient à des ambassadeurs Twitch issus de la plateforme. À voir comment la plateforme pourra assurer le suivi de ces nouvelles fonctions.

Une enquête de Bryter, révélait que deux femmes sur trois sont confrontées à un comportement toxique sur la plateforme, dix pour cent d’entre elles ont également reçu des menaces de viol. En France, d’autres événements sur la plateforme n’ont pas attendu Twitch pour se positionner sur ces questions et mettre en lumière ces phénomènes, on peut notamment penser à des événements caritatifs comme Et Ta Cause ou encore Furax qui luttent contre les VSS et les discriminations que peuvent subir les femmes sur internet.