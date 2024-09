Les sorties Prime Video en septembre 2024 : voyagez en Terre du Milieu avec l’intégrale du Seigneur des Anneaux

Amazon fait aussi sa rentrée avec beaucoup d’arrivées sur Prime Video. Alors que « Les Anneaux de Pouvoir » accapare toute l’attention, la plateforme privilégie ce mois-ci les films qui sont une soixantaine à débarquer dans le catalogue, dont la trilogie du Seigneur des Anneaux !

Le mois de septembre sera sous le signe de Tolkien sur Prime Video. Alors que la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir rythmera les prochaines semaines, la plateforme de streaming rajoute à son catalogue la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Sans oublier plusieurs dizaines de films dont une bonne partie est déjà disponible. Voici la liste.

À lire aussi :

Amazon Prime en 2024 : Video, Music, Gaming, tout savoir sur l’abonnement premium

Les sorties séries Prime Video en septembre 2024

Young Sheldon – Saison 6 (1er septembre)

Préquel de The Big Bang Theory, The Young Sheldon explore la jeunesse de Sheldon Cooper, un enfant surdoué mais aux facultés sociales limitées. Alors que le jeune Sheldon continue son parcours à l’université à seulement treize ans, la famille Cooper traversera des épreuves qui pourraient bien la déliter. Entre les parents au bord de la rupture, Georgie s’apprêtant à devenir père et Sheldon et Missy en pleine puberté, les Cooper feront le plein d’émotions fortes dans cette sixième saison.

@ Warner Bros. Television

Shrink (8 septembre)

Shrink est une comédie américaine sortie il y a déjà sept ans. Dans ces huit épisodes, Tim Baltz enfile la veste d’un étudiant en médecine qui se retrouve au chômage avec une dette de 500 000 dollars sur le dos. Pris à la gorge, il découvre une faille dans le système médical qui lui permettrait de devenir psychiatre en exerçant pendant 1920 heures sous le contrôle d’un superviseur. Ce qu’il compte faire… dans le garage de ses parents.

@ Abominable Pictures

Miskina, la pauvre – Saison 2 (27 septembre)

Miskina, la pauvre, « c’est l’histoire d’une meuf qui galère« . Celle de Fara, 30 ans, célibataire, au chômage, sans appart’, une forte myopie, des kilos en trop et toute la smala sur le dos. Entre les relations compliquées avec ses parents, son affaire de food truck qui ne décolle pas et un crush foireux sur son meilleur ami, Fara va devoir se ressaisir pour arrêter d’être une miskina.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les sorties films Prime Video en septembre 2024

Le Seigneur des Anneaux – Saga intégrale (1 septembre)

Trilogie cinématographique multi-oscarisée et adaptation d’une des meilleures œuvres de fantasy à ce jour, impossible de passer à côté du Seigneur des Anneaux. Se déroulant soixante ans après Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux suit les aventures de Frodon Sacquet qui se voit confier la mission de détruire l’Anneau unique afin d’anéantir une fois pour toutes son créateur, Sauron. S’en suit un long périple en Terre du Milieu pour la Communauté de l’Anneau qui les mènera vers une guerre certaine face aux forces des ténèbres.

Le Loup de Wall Street (5 septembre)

Énorme succès du box-office, Le Loup de Wall Street s’inspire de l’ascension et de la chute de Jordan Belfort, courtier en bourse à Wall Street. Licencié dès son premier jour de travail qui s’avèrera être le Lundi Noir, Jordan crée par la suite sa propre entreprise de courtage et emploie des méthodes illégales pour récolter une véritable fortune. Bien sûr, les démonstrations d’escroquerie et de débauches ne manquent pas d’attirer l’attention du FBI.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Suzume (12 septembre)

Suzume est une jeune fille habitant une ville paisible de la région de Kyushu et dont la vie prend un drôle de tour le jour où elle rencontre un homme à la recherche d’une porte. Suzume décide de l’accompagner dans sa quête et finit par trouver une porte délabrée au milieu de ruines. Au moment où elle l’ouvre, d’autres portes similaires apparaissent aux quatre coins du Japon, délivrant les désastres qu’elles renfermaient. Suzume se lance alors dans un merveilleux voyage afin de retrouver et refermer toutes ces portes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres sorties Prime Video en septembre 2024

Sous le Soleil – Saisons 1 à 13 (1er septembre)

Zodiaque – Saisons 1 et 2 (1er septembre)

Diane, Femme Flic – Saisons 1 à 7 (1er septembre)

Profilage – Saisons 1 à 10 (1er septembre)

Problemos (1er septembre)

La Deuxième Étoile (1er septembre)

Les Fantasmes (1er septembre)

RRRrrrr!!! (1er septembre)

Happiness Therapy (1er septembre)

Amsterdam (1er septembre)

Randonneurs amateurs (1er septembre)

American Assassin (1er septembre)

Bad Influence (1er septembre)

Elle (1er septembre)

L’homme de l’Ouest (1er septembre)

John Rambo (1er septembre)

Rambo : Last Blood (1er septembre)

Sheitan (1er septembre)

Opération crépuscule (1er septembre)

Barbershop – 3 films (1er septembre)

American Warrior 3 (1er septembre)

American Ninja 4 (1er septembre)

Seven Sisters (1er septembre)

Spy Game (1er septembre)

Radio Days (1er septembre)

Desperate Hours (1er septembre)

Criminal : Un espion dans la tête (1er septembre)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe… sans jamais oser le demander (1er septembre)

Bananas (1er septembre)

Exodus (1er septembre)

Beauty Shop (1er septembre)

Blizzard : Le Renne magique du père Noël (1er septembre)

La Mutante – 4 films (1er septembre)

Manhattan Lockdown (1er septembre)

Wonder (1er septembre)

La Garçonnière (1er septembre)

Teen Spirit (1er septembre)

Peppermint (1er septembre)

Pyjama Party (1er septembre)

Sin City : J’ai tué pour elle (2 septembre)

Code Source (5 septembre)

I, Frankenstein (6 septembre)

Shark 3D (6 septembre)

Hardcore Henry (6 septembre)

LEGO DreamZzz : Les Épreuves des Chasseurs de Rêves (6 septembre)

Conan (10 septembre)

No Activity – Saison 2 (12 septembre)

Popstars (12 septembre)

The Grand Tour – Saison 6 (13 septembre)

Tout l’argent du monde (13 septembre)

Tarzan (13 septembre)

Boy Kills World (14 septembre)

Indiana Jones – Films 2 à 4 (15 septembre)

Les Incorruptibles (15 septembre)

American Bluff (15 septembre)

Season of the Witch (15 septembre)

District 9 (15 septembre)

Layer Cake (15 septembre)

The Bricklayer (18 septembre)

Courtois – Saison 1 (20 septembre)

Miller’s Girl (20 septembre)

Vampire Academy (20 septembre)

Verino : Focus (21 septembre)

Killer Heat (26 septembre)

Amazon Prime Video Télécharger à 69,90 € par an

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.