Abonné aux pubs sur Prime Video ? Il y en aura davantage en 2025 car vous avez l’air d’aimer ça d’après Amazon

Depuis quelque temps, les plateformes de SVoD proposent une formule d’abonnement pas chère, mais avec des interruptions pubs pour 6-7 euros par mois. Ces offres rencontrent un vrai succès, au point où Amazon annonce comme si ça nous ferait plaisir qu’il y aura encore plus de pubs sur Prime Video dès 2025.

Dans une interview pour le Financial Times, Kelly Day, vice-présidente de Prime Video International, annonce que la plateforme de SVoD compte diffuser encore plus de publicités à compter de 2025. La raison ? L’arrivée de la publicité a entraîné moins de désabonnements que prévu, il n’y a donc aucune raison pour qu’il n’y en ait pas plus encore.

Rappelons que la situation est la même chez Netflix qui continue de battre des records malgré les pauses pubs.

La pub, un élément essentiel à la rentabilité

Sur Prime Video, la formule avec pub coûte 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. C’est pas cher payé pour profiter de séries exclusives et de qualité comme Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, The Boys, Good Omens, Fallout ou encore The Expanse, avec une ou deux pauses publicités par épisode.

La plateforme qui revendique 200 millions de téléspectateurs mensuels est dans les clous par rapport aux concurrents ayant eux aussi adopté la pub comme Netflix, Max et Disney+. C’est certes agaçant pour certaines personnes, mais la publicité est en réalité un élément essentiel aux plateformes de streaming pour relever le défi de la rentabilité.

Toujours selon le Financial Times, la publicité est le secteur qui enregistre la plus forte croissance et qui dégage le plus de marge chez Prime Video. Aujourd’hui, moins de 10 % des abonnés Prime Video ont souscrit à l’option sans pub.

Les pubs interactives, c’est pour bientôt

Prime Video annonce également en profiter pour proposer de nouveaux formats de pubs comme la pub interactive. Selon la plateforme de streaming, ces pubs, défilant dans un carrousel, permettront de faire des achats sur Amazon ou d’en apprendre plus sur un produit directement avec sa télécommande ou son smartphone.

Si l’on souhaite toutefois se débarrasser définitivement des pubs sur Prime Video, il faut payer une option sans pub à 1,99 euro par mois. Cela revient au total à 8,98 euros par mois, ce qui est moins cher que les formules sans pub de Netflix (13,49 euros par mois) et de Max (9,99 euros par mois).