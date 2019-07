À partir de 2021, vous pourrez regarder des matchs de Roland Garros sur Amazon Prime Video. Le service SVoD vient ainsi marcher sur les plates-bandes de France Télévisions.

Roland Garros est une institution dans le monde du tennis. Le Grand Chelem sur terre battue est l’un des plus grands rendez-vous de l’année pour les pros de la raquette et cela fait des années que les chaînes de France Télévisions en diffusent les matchs. Mais à la surprise générale, Amazon est venu zieuter sur ce marché et a gagné une partie des droits de diffusions du tournoi.

Ainsi, de 2021 à 2023, vous pourrez regarder certaines rencontres de Roland Garros sur la plateforme SVoD Amazon Prime Video. L’offre est réservée aux abonnés, sans frais supplémentaires. « Nous allons toucher les jeunes », a expliqué Bernard Guidicelli, le président de la Fédération française de tennis, dans un entretien accordé à Les Echos. Ce dernier rappelle par ailleurs qu’il s’agit de la « première incursion dans le sport en France » du géant du e-commerce.

Répartition

La répartition des matchs entre Amazon et France Télévisions a déjà été décidée. Le géant américain exploitera les matchs du court Simonne-Mathieu et dix rencontres de soirée, dont les quarts de finale. Le groupe TV français, quant à lui, a droit à tous les autres matchs. Notons aussi que les deux entreprises co-diffuseront les demi-finales et la finale.

Avec cette initiative, Amazon Prime Video veut sans doute se démarquer de Netflix, leader de la SVoD, qui ne diffuse pas de rencontres sportives en direct. Cette différenciation se justifie aussi par l’arrivée prochaine d’un énorme concurrent, Disney+, qui ne devrait pas non plus s’intéresser au sport.