Le service Amazon Music devient désormais gratuit sur Android, iOS et Fire TV, en prime des appareils Echo. Attention cependant : le programme est toujours limité.

L’un des intérêts principaux des enceintes connectées est… d’être des enceintes, bien sûr, dédiées à la musique. Chez Amazon, les appareils Echo peuvent profiter de plusieurs services, mais le principal supporté par l’entreprise n’est autre que le sien : Amazon Music.

Il ne s’agit pas véritablement du service le plus populaire du marché cependant. Pour étendre un peu plus son service, Amazon a décidé d’offrir un peu plus aux consommateurs intéressés.

Amazon Music devient gratuit mais reste limité

Amazon Music devient en effet gratuit pour les utilisateurs d’Android, iOS et Fire TV. Le service musical sera ainsi supporté par un programme de publicité, et ces publicités disparaissent si vous êtes déjà abonnés à Amazon Prime.

Mais attention : Amazon Music n’est pas Amazon Music Unlimited. Amazon Music est la version limitée à 2 millions de titres du service, qui sont partagées entre différentes playlists et « stations de radio » afin de ne pas avoir à les rechercher soi-même.

Si vous voulez accéder aux 50 millions de titres qu’Amazon possède, il vous faudra toujours un abonnement Music Unlimited. L’abonnement classique est à 9,99 euros par mois, quand l’abonnement famille est à 14,99 euros par mois.

Notez que suite à l’ouverture du service en version gratuite sur ces plateformes, une offre promotionnelle est proposée. Les quatre premiers mois de l’abonnement classique vous sont facturées 0,99 euros avant de revenir aux 9,99 euros habituels.

Opération séduction

Honnêtement… Tout cela paraît être une opération de communication simpliste pour faire en sorte qu’Amazon Music soit connu de plus de personnes, qui sont déjà sur Spotify, YouTube ou encore Apple Music et n’ont jamais entendu parler d’Amazon Music.

Dans l’absolu, mentionner « gratuit » est toujours un bon moyen d’attirer des utilisateurs. Mais encore faut-il rappeler les limites du service. Un géant de la tech comme Amazon pourrait sûrement faire bien mieux, mais le service pourrait tout de même être utile et attrayant.