Amazon fustigé par ses employés pour ses engagements écologiques insuffisants

300 employés d'Amazon ont signé une lettre remettant en cause la politique environnementale de leur employeur. Ils se disent responsables de l'impact que peut avoir l'entreprise sur le monde.

Amazon est régulièrement pointé du doigt pour sa politique sociale qui pousse ses employés à bout. Aujourd’hui, ces derniers lèvent la voix à l’unisson afin de tourner le regard de l’opinion publique sur les dispositions écologiques de l’entreprise de Seattle.

Début janvier, des membres du collectif Amazon Employees for Climate Justice (AECJ) étaient menacés par des avocats d’Amazon, rapporte Le Monde, pour infraction aux règles de communication externes de l’entreprise, pouvant « engendrer une action corrective, allant jusqu’au licenciement ». Ceux-ci avaient en effet signé une tribune dans le Washington Post pour critiquer la politique environnementale de leur employeur.

Pour aller plus loin

Comment résilier son abonnement Amazon Prime

Dimanche 26 janvier, ce sont 300 employés qui ont signé de leur nom une page sur Medium pour les mêmes raisons, critiquant également « le règlement récemment rafraîchi qui interdit aux employés de s’exprimer publiquement sur les activités de l’entreprise sans autorisation préalable ». Notons que si le recueil de 300 signatures peut paraître beaucoup, à l’échelle d’Amazon, cela représente moins de 0,05 % des employés.

En tant qu’employés d’Amazon nous sommes responsables non seulement du succès de l’entreprise, mais aussi de son impact. C’est notre responsabilité morale de parler haut et fort et les changements dans le règlement nous empêchent d’exercer cette responsabilité.–

– Sarah Tracy, ingénieure informatique pour Amazon