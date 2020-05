Amazon Fire HD 8 (2020) annoncée à 100 euros avec de l’USB-C et plus de stockage

La nouvelle tablette Amazon Fire HD 8 (2020) a été officialisé. Toujours orientée sur l'entrée de gamme, celle-ci se dote d'un port USB-C et d'un stockage renforcé.

Amazon vient de renouveler sa tablette Fire HD 8 avec un positionnement toujours très axé sur l’entrée de gamme. On retrouve un écran IPS de 8 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels.

Le stockage interne est amélioré avec des options de 32 et 64 Go compatibles microSD pour une extension jusqu’à 1 To. L’Amazon Fire HD 8 se targue aussi d’une autonomie allongée à 12 heures en usage mixte « pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos, écouter de la musique et plus encore ». Bon à savoir : la nouvelle tablette se dote d’un port USB-C via lequel vous pourrez recharger l’ardoise « en moins de 5 heures ».

Pour la partie performances, il faut compter sur un processeur Qualcomm à quatre cœurs de 2 GHz soutenu par 2 Go de RAM. L’Amazon Fire HD 8 est aussi équipée d’un appareil photo dorsal de 2 mégapixels. Même définition pour le capteur frontal. N’oublions pas non plus la prise jack 3,5 mm présente sur la tranche.

Rappelons que les tablettes d’Amazon tournent sous Fire OS, un système d’exploitation dérivé d’Android, mais non compatible avec les services Google. Vous n’avez donc pas accès au Play Store sur la Fire HD 8 (2020).

Prix et disponibilité de l’Amazon Fire HD 8

L’Amazon Fire HD 8 est annoncée au prix de 99,99 euros pour des livraisons démarrant le 3 juin 2020. La tablette n’existe qu’en un seul coloris : noir.