Amazon : notre TOP 8 des meilleures offres Tech pour les French Days

Amazon est de retour en France et participe aux French Days cette année ! De très nombreuses marques ont suivi le géant américain et proposent d'excellentes offres pour l’événement. Voici nos préférées.

Les French Days du printemps se tiennent du 27 mai au 2 juin 2020. Cet événement commercial du « Black Friday à la française » est vite devenu incontournable dans l’Hexagone à tel point que beaucoup d’entre vous l’attendent pour faire de bonnes affaires.

Amazon a redémarré son activité en France, et rejoint de ce fait l’événement en proposant d’excellentes offres principalement orientées autour de la productivité. Si le télétravail n’est pas encore terminé pour vous ou si vous avez envie de vous faire plaisir, nous avons sélectionné les meilleures offres avec des conseils pour vous aider à bien choisir.

Les offres Microsoft Surface

Le Microsoft Surface Laptop 3 à 969 euros au lieu 1 149

Le Surface Laptop 3 est l’ordinateur portable vu par Microsoft. Il embarque toujours un écran au format 2:3 propre à la marque, mais avec cette fois-ci une définition de 2736 x 1824 pixels (contre 2 256 x 1 504 pour l’ancien modèle).

En bref

La nouveau design métallique

Un processeur i5 de 10ème génération

La connectique accueille enfin de l’USB Type-C

On retrouve le Surface Laptop 3 13 pouces à partir de 969 euros dans sa version alcantara grise, un tissu très agréable pour des longues sessions d’utilisation.

Si vous préférez des finitions en métal plus classique avec une diagonale plus importante, la promotion sur version 15 pouces 256 Go avec un CPU AMD Ryzen 5 3550U est notre coup de cœur.

La Microsoft Surface Pro X 256 Go à 1 239 euros au lieu 1 469

La Surface Pro X est une tablette hybride très élégante. Il y a d’ailleurs comme un air de ressemblance avec le nouvel iPad Pro grâce aux bordures fines qui entourent l’écran tactile de 13 pouces. De plus, Microsoft conserve son format d’images 2:3 pour afficher plus d’informations qu’un écran de 13 pouces classique. Elle est également fine de 7,3 mm et légère avec son poids de 774 grammes, ce qui la rend facilement transportable.

En bref

Le grand écran au format 2:3

Un design élégant et tout en finesse

La compatibilité 4G+

Beaucoup plus productif qu’un iPad Pro pour des tâches web

La version 256 Go de la Surface Pro X s’affiche à 1 239 euros au lieu de 1 469 euros sur Amazon pour les French Days. Son clavier est disponible à moins de 140 euros et lui permettra d’être une très bonne alternative à un PC Portable pour des tâches de productivité web ou de bureautique en déplacement avec la compatibilité 4G native en prime.

Le Microsoft Surface Book 2 à 1 679 euros au lieu 2 269

Le Microsoft Surface Book 2 est le produit portable le plus haut de gamme de la famille Surface. Disponible en format 13,5 pouces et 15 pouces, il remplacera parfaitement votre ancien ordinateur portable ou de bureau. Le Surface Book 2 est d’ailleurs le premier appareil de la famille Surface a bénéficier d’un port USB Type-C.

En bref

D’excellentes performances pour le gabarit

Une carte graphique dédiée Nvidia

Jusqu’à 17 heures d’autonomie !

La meilleure offre disponible sur le Surface Book 2 durant les French Days est sur une déclinaison de sa version 13,5 pouces. Cette derrière inclut directement un CPU Intel i7 (8e gen) épaulé par 8 Go de RAM et par une carte graphique dédiée Nvidia GTX 1050. Il ne dispose que de 256 Go de stockage SSD, mais n’oubliez pas son port USB C qui vous permettra de travailler sur un support de stockage externe très rapide, comme un SSD Samsung T5 facilement transportable ou même une carte SD avec son lecteur intégré.

Le moins cher des robots aspirateurs pendant les French Days est à 134 €

Pas besoin de dépenser une fortune pour se faciliter la vie au quotidien. Le robot aspirateur Anker Eufy RoboVac S11 que nous avons testé est une solution efficace pour passer l’aspirateur sans effort à la maison et, qui plus est, bien plus abordable qu’à l’accoutumée grâce aux promotions des French Days.

En bref

Intelligent face aux obstacles

Un nettoyage efficace grâce à ses différents modes

Les planifications horaires et journalières

Suffisamment autonome pour des surfaces moyennes

L’aspirateur robot Eufy RoboVac 11S du constructeur Anker est aujourd’hui remisé à seulement 134 euros sur Amazon pour les French Days, contre 179 euros habituellement.

Presque 500 euros pour l’excellent vidéoprojecteur Nebula Mars II Pro durant les French Days

Les vidéoprojecteurs ne sont plus seulement des boitiers vieillissants utilisés dans votre lycée. La technologie a évolué pour proposer des produits très attrayants comme ce Nebula Mars II Pro. Amazon le propose en promotion durant ces French Days à 509 euros au lieu de 689. Une réduction de 180 euros à ne pas manquer si vous souhaitez vous faire un setup atypique qui change des téléviseurs.

En bref

Une distance de projection de 76,2 à 381 cm

OS basé sur Android intégré

Deux haut-parleurs 10W

Le vidéoprojecteur Nebula Mars II Pro de Anker est disponible à 509 euros au lieu de 689 euros sur Amazon.

Le prix de la souris gaming Logitech G703 baisse de 30% chez Amazon

Se constituer une bonne config’ gaming reste un exercice coûteux. La moindre économie sur les composants et accessoires est donc la bienvenue. Et cela tombe bien puisqu’à l’occasion des French Days, Amazon propose une réduction de trente euros sur la souris Logitech G703 Lightspeed.

En bref

Ergonomique et légère

Une bonne autonomie

La recharge sans-fil

La souris Logitech G703 Lightspeed est proposée à 70 euros au lieu de 100 euros chez Amazon dans le cadre des French Days.

Profitez de 25 % de remise sur la balance connectée Withings Nokia Body+

La Withings Nokia Body Plus est sans aucun doute la balance connectée la plus répandue. Elle profite de nombreuses fonctionnalités pour suivre idéalement votre poids au quotidien. La bonne nouvelle ? Elle est aujourd’hui en forte promotion pour les French Days.

En bref

Une application complète

Avec de nombreuses fonctionnalités

Et la possibilité de créer jusqu’à 8 profils utilisateur

La balance connectée Withings Nokia Body Plus est aujourd’hui disponible à seulement 75 euros sur Amazon, contre environ une centaine habituellement.

On trouve également le modèle Withings Nokia Body classique aux alentours de 40 euros.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.