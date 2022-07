AMD va attaquer Nvidia sur la réduction de bruit avec un équivalent à RTX Voice

AMD veut également concurrencer Nvidia sur la réduction de bruit active sur PC. La firme serait ainsi prête à déployer sa propre version de la fonctionnalité RTX Voice.

AMD ne veut pas laisser trop de champ libre à Nvidia sur le terrain des solutions logicielles… surtout lorsqu’elles apportent de vrais avantages aux utilisateurs. On apprend ainsi que la firme est en train de faire ses derniers préparatifs avant le déploiement d’une nouvelle fonction réduction de bruit active.

Conçue pour améliorer les échanges vocaux sur les applications et les jeux en supprimant le bruit de fond provenant de votre micro, et de celui de vos interlocuteurs, cette fonction reprend le concept de la solution RTX Voice, proposée par Nvidia depuis un peu plus de 2 ans maintenant.

Améliorer comme par magie la qualité de nos échanges

Pour parvenir à une suppression de bruit efficace, les solutions de Nvidia et AMD isolent les voix des autres sons, qui sont pour leur part interprétés comme des bruits de fond. Le logiciel peut alors réduire leur volume pour mieux faire ressortir les voix et ainsi améliorer considérablement leur clarté, mais aussi la qualité audio globale des échanges.

Dans le détail, AMD devrait s’appuyer lui aussi sur un « algorithme d’apprentissage profond en temps réel » pour parvenir à identifier les voix dans un flux audio et les isoler. C’est en tout cas ce que rapporte TechPowerUp à partir d’une vidéo partagée par erreur et relayée ensuite sur Reddit.

Pour l’instant, on sait simplement qu’AMD déploiera cette nouvelle fonctionnalité au travers de son logiciel Adrenalin. Il y a donc fort à parier qu’un GPU AMD Radeon sera requis pour profiter du dispositif de réduction de bruit actif attendu chez AMD. On ignore par contre quand cette nouveauté sera déployée à grande échelle, mais il semble que son lancement est tout proche.

