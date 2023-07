AMD aurait enfin une réponse prête pour le GeForce RTX 4060 et 4060 Ti

AMD aurait achevé le développement de son GPU Navi 32. Cette information laisse entendre que la firme serait quasiment prête à dévoiler de nouvelles cartes graphiques Radeon milieu de gamme, capables de concurrencer notamment les RTX 4060 / 4060 Ti.

AMD serait en passe de se réarmer sur le milieu de gamme. Après le lancement des Radeon RX 7900 XT et XTX en décembre 2022 sur le haut de gamme, puis l’arrivée de la petite Radeon RX 7600 fin mai sur l’entrée de gamme, AMD pourrait dégainer deux nouveaux modèles intermédiaires : les Radeon RX 7800 XT et RX 7700 XT. C’est du moins ce que laisse entendre VideoCardz à partir des informations glanées et diffusées par la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead, connue pour son suivi scrupuleux des derniers développement opérés sur l’architecture RDNA3 d’AMD.

On apprend notamment de cette source, en vidéo, que la firme de Lisa Su aurait achevé le développement de son GPU Navi 32. Celui-ci servirait de base technique au futur milieu de gamme Radeon, venant s’intercaler entre les GPUs Navi 31 et Navi 33 employés respectivement sur le haut de gamme et l’entrée de gamme.

Vers une annonce en août ?

Sur le plan technique, on apprend que la RX 7800 XT pourrait profiter de 16 Go de mémoire vidéo et d’un bus 256-bit. Elle serait équipée de 60 unités de calcul et disposerait d’un TGP (enveloppe thermique) de 260 W, selon les informations de Moore’s Law is Dead. La RX 7700 XT devrait, fatalement, être un peu moins bien pourvue. On y trouverait entre 48 et 54 unités de calcul, et 12 Go de VRAM montés sur un bus 192-bit « seulement ». Ces deux nouvelles Radeon compteraient par contre l’une comme l’autre sur 19,5 Gbps de bande passante mémoire.

Côté commercialisation, ces Radeon RX 7800 XT et 7700 XT arriveraient sur le marché en septembre, après une présentation officielle pressentie fin août, à l’occasion de la Gamescom (qui se tiendra en Allemagne entre les 23 et 27 août prochains). VideoCardz laisse par ailleurs entendre que des variantes mobiles des Radeon RX 7900 et 7800 seraient enfin attendues sur PC portables dans les prochains mois.

Ces dernières viendraient alors compléter, par le haut, l’actuelle gamme de cartes graphiques dédiées Radeon, vouées aux PC portables gaming. Jusqu’à présent, AMD s’est en effet contenté de lancer ses RX 7700 et 7600 mobiles basées sur le GPU Navi 33. Deux cartes insuffisantes pour inquiéter Nvidia sur ce marché.

