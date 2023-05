1080p, 60 FPS et prix contenu : AMD dégaine sa nouvelle Radeon RX 7600

Coup d'envoi ce jour pour la Radeon RX 7600. Avec cette nouvelle carte entrée de gamme, AMD vise les joueurs souhaitant opérer en 1080p à 60 FPS, et annonce, dans ce contexte, 29% de performances en plus face à la Radeon RX 6600.

Pour ne pas laisser trop d’espace médiatique à Nvidia après le lancement de sa GeForce RTX 4060 Ti, AMD annonce sa nouvelle Radeon RX 7600. À défaut d’égaler la dernière née de la firme au caméléon, ce nouveau GPU entrée de gamme devrait permettre à AMD de titiller avec un peu d’avance la RTX 4050 de bureau, qui devrait pour sa part débuter courant juin.

Les deux cartes chasseront logiquement sur le même segment du marché. Avec la Radeon RX 7600, l’objectif d’AMD est en effet d’aller séduire les joueurs visant une expérience de jeu en 1080p à 60 FPS, sans trop se ruiner. Pour ce faire, la carte arrive en France ce 25 mai à un tarif recommandé de 299 euros.

Et comme d’habitude, les partenaires industriels d’AMD sont de la partie : ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, Sapphire, PowerColor, Vastarmor, XFX ou encore Yeston vont donc être en mesure de livrer très prochainement des versions custom de la RX 7600, potentiellement un peu plus véloces que le modèle de référence.

Radeon RX 7600, à quoi s’attendre ?

Parce que par défaut, la RX 7600 ne s’annonce pas vraiment comme un monstre de puissance. Les premiers tests de la carte évoquent ainsi de sérieuses limitations en ce qui concerne le ray tracing et des difficultés pour animer certains jeux en 1080p à 60 FPS avec les paramètres graphiques les plus élevés. En clair, elle se destinerait surtout aux joueurs prêts à quelques concessions, ou à ceux principalement intéressés par les jeux compétitifs et / ou modérément gourmands en ressources.

Cela étant, AMD promet de belles choses avec cette nouvelle Radeon. La RX 7600 est ainsi censée surclasser de 29% les performances de sa prédécesseur (la Radeon RX 6600), en 1080p, avec les plus hauts détails graphiques, et le tout à un prix légèrement inférieur.

Dotée de la dernière architecture RDNA 3, la Radeon RX 7600 embarque d’ailleurs beaucoup plus de cœurs GPU que la RX 6600 (2048 cœurs via 32 unités de calcul RDNA3, contre 1792 cœurs RDNA2 auparavant). Elle profite en outre de fréquences de fonctionnement plus élevées (jusqu’à 2,66 GHz), tandis que ses 8 Go de GDDR6 atteignent le cap des 18 Gbps selon AMD. Parallèlement, la RX 7600 prend aussi en charge l’encodage avec le codec AV1 et supporte le standard DisplayPort 2.1 (qui pourrait toutefois ne pas être retenu par tous les modèles customs).

